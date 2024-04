TvTalk, focus Isola dei Famosi e Bruganelli “trucicomica” smontata

A TvTalk è stato passato ai raggi x l’inizio della nuova Isola dei Famosi, giunta alla 18esima edizione. In studio sono intervenuti Simona Izzo e il critico televisivo Riccardo Bocca. Sono giunte puntualizzazioni non proprio entusiasmanti a proposito del debutto del reality show di Canale Cinque. Il conduttore Massimo Bernardini ha domandato alla sceneggiatrice cosa ne pensa della conduzione di Vladimir Luxuria.

“Luxuria mi piaceva assieme a Ilary come opinionista, ma ci vogliono molte ore di viaggio per la conduzione… Ho invece apprezzato Elenoire Casalegno come inviata. A Luxuria darei più tempo per giudicare”, ha spiegato la Izzo che ha aggiunto che la produzione del reality l’ha cercata svariate volte per tentare di arruolarla come concorrente, ma che lei ha sempre rifiutato non sentendosela di tuffarsi in un contesto così difficoltoso a livello fisico.

La parola è poi passata a Riccardo Bocca che ha avuto parole favorevoli per Luxuria. Invece è stato molto caustico sul cast dei presunti famosi e sulla scelta degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese: “Sono parecchi anni che i famosi rinunciano all’Isola, e fanno bene. Poi c’è la supponenza truci comica della Bruganelli e la volatilità di carisma mediatica di Maltese in questo momento. Luxuria è intelligente e brillante, cosa che paradossalmente sottolinea di più quanto il format sia esausto. Ci si avvicina ai saluti finali”.

In effetti L’Isola sembra ormai un programmi per ampi tratti superato e noioso. A confermarlo anche gli ascolti in calo di anno in anno. Non a caso Mediaset, l’estate scorsa, sembrava convinta a non riproporre il reality. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi aveva sottolineato che la realizzazione dell’Isola 18 non era affatto certa.

Perché alla fine invece si è deciso di imbastire una nuova stagione? Perché è saltato un importante progetto che avrebbe dovuto andare in onda in prime time su Canale Cinque, vale a dire Temptation Island Winter. Maria De Filippi aveva accettato di confezionare lo spin off invernale del reality delle tentazioni. Si era deciso di girare in un resort del Mar Rosso. La guerra però scoppiata in Medio Oriente ha spinto giustamente Mediaset e ‘Queen Mary’ a cancellare il progetto. Dunque niente Temptation Island Winter con conseguente ripescamento de L’Isola dei Famosi.