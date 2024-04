Sonia Bruganelli all’Isola 18: l’altro volto della tv, l’antipatia paga

Nelle ultime ore un paio di ex concorrenti dell’Isola dei Famosi, tra l’altro fratelli, hanno criticato l’operato di Sonia Bruganelli come opinionista del reality show di Canale Cinque. Trattasi di Guendalina ed Edoardo Tavassi. Due voci non proprio fuori dal coro, visto che anche una miriade di utenti sui social continuano a sostenere che l’ex moglie di Paolo Bonolis ci azzecchi poco con la simpatia e che quindi andrebbe rimpiazzata.

In particolare l’ex gieffino vip, intervenuto nel programma TNT (Attenti a quei due), ha detto che al momento il suo naufrago preferito dell’Isola 18 è Edoardo di Masterchef. In questo caso va d’accordo con la Bruganelli, una notizia. “Vabbè, anche io le piacevo all’inizio. Diamole tempo, è un attimo che diventi un manipolatore subdolo”, ha tuonato il romano, in riferimento alla critica che Sonia le fece durante la sua esperienza al GF Vip.

Guendalina è stata ancora più dura, affermando che l’imprenditrice e l’altro opinionista Dario Maltese non sono per nulla adatti a fare gli opinionisti dell’Isola dei Famosi, perché “non fanno ridere, non sono sinceri e non hanno esperienza”, non avendo mai vissuto in prima persona le dinamiche del programma.

Più arrivano critiche e più le quotazioni di Sonia Bruganelli salgono

I Tavassi, casomai il loro obbiettivo sia quello di screditare la Bruganelli nel ruolo di opinionista magari per farle le scarpe (Guendalina ha detto chiaramente che lei senza dubbio sarebbe più brava dell’ex moglie di Bonolis), non hanno capito nulla di come funzioni la tv. Sonia è stata arruolata proprio perché è ultra divisiva e proprio perché genera una dose di antipatia in diversi telespettatori. E sì, sul piccolo schermo tale dinamiche funziona proprio innescando appeal e situazioni curiose.

L’alternativa è avere delle Orietta Berti e delle Cesara Binamici che, si è visto al Grande Fratello Vip, sono personaggi, per tale ruolo, poco incisivi e piuttosto soporiferi (nulla da dire invece per quanto riguarda le loro carriere sviluppatesi in altri contesti artistici e professionali). Paradossalmente più arrivano critiche indirizzate alla produttrice romana e più le quotazioni di quest’ultima a livello professionale per apparire come commentatrice televisiva salgono. C’è poi da dire che non serve soltanto essere ‘antipatici’. Serve anche saper parlare e argomentare, qualità di cui la Bruganelli non è assolutamente sprovvista.