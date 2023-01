A Tv Talk (Rai Tre), è stato passato ai raggi x Boomerissima, il nuovo show di Alessia Marcuzzi che è tornata in tv sul secondo canale della Tv di Stato dopo l’addio a Mediaset. Riccardo Bocca, esperto e critico televisivo, ha bocciato il programma, facendolo verbalmente a pezzi. Secondo la firma de L’Espresso, la trasmissione è stata banale e non ha centrato l’obiettivo prefissato, vale a dire rappresentare in modo interessante lo scontro generazionale tra millennials e boomer. Il giornalista, noto per il suo linguaggio forbito e iper tecnico, ha stroncato anche alcuni degli ospiti invitati dalla Marcuzzi.

Quando il padrone di casa di Tv Talk, Massimo Bernardini, ha chiesto a Bocca che cosa ne pensasse di Boomerissima, il critico non si è risparmiato. “Bellissimo”, ha esordito con tono sarcastico. Dunque la critica e la bocciatura senza se e senza ma: “Mi aspettavo l’annunciato scontro generazionale e invece qui c’è un accumulo di elementi telepatologici importante. C’è la tristocrazia del passato che viene sminuito in una serie di giochi in salsa karaoke, c’è la presentazione del presente come il regno della banalità, quando il presente è tutto fuorché banale”.

“Alcuni ospiti – ha aggiunto Bocca – non sono stati utilizzati. Penso all’attrice Valentina Romani che credo non abbia detto una parola. Oppure alcuni ospiti sono stati sbagliati, penso a Tamberi, bravo ragazzo, ma che non sa fare spettacolo”. “E soprattutto questo meraviglioso venticello di stile Mediaset che soffiava sulla serata. Credo che questo sia uno spettacolo straordinario che sia perfetto nella cameretta di Alessia Marcuzzi”, ha concluso il critico. Diversi analisti presenti in studio hanno invece trovato lo show della ‘Pinella’ azzeccato e non da bocciare.

Gli ascolti di Boomerissima

Si ricorda che Boomerissima ha aperto le danze martedì 10 gennaio, andando in onda in prime time su Rai Due. Un esordio che ha raccolto 1.3 milioni di utenti e uno share pari al 7.4%. Numeri non da flop, ma nemmeno entusiasmanti. Anche perché il pericolo è che, esaurito l’effetto sorpresa del ritorno in video di Alessia Marcuzzi e del primo appuntamento, i dati potrebbero subire un calo, finendo sotto soglie preoccuanti.

Da segnalare che la scelta della Marcuzzi di tornare in tv su Rai Due è stata coraggiosa. La seconda rete della Tv di Stato sta attraversando una crisi identitaria senza precedenti, con tantissimi programmi che faticano a imporsi ed a raccogliere utenti. Basti pensare che ‘Che c’è di nuovo?’, talk che ha segnato il rientro in tv di Ilaria D’Amico, è stato da poco chiuso proprio per via di ascolti disastrosi. Il programma, in onda in prima serata il giovedì, non ha mai convinto, raggranellando nell’ultima messa in onda un misero 2.4% di share.