Barbara d’Urso “ha perso la centralità mediatica, la peggiore ‘amputazione’ per una staca – conduttrice come lei”. Dichiarazioni scandite dal critico televisivo e giornalista Riccardo Bocca nel corso della puntata di Tv Talk in onda sabato 3 dicembre. Nel programma di Rai Tre si è parlato della parabola discendente a livello mediatico della presentatrice di Pomeriggio Cinque. Fino ad un anno e mezzo fa ‘Barbarella’ era al timone di tre trasmissioni di punta di Canale Cinque, oggi le sono rimaste solo le redini del sopracitato talk. Non solo: la d’Urso non fa più notizia come un tempo e di conseguenza la sua visibilità si è ridotta. Bocca, nel disquisire di siffatta questione, ha fatto calare la sua ‘mannaia’ sulla tv proposta della conduttrice campana.

Il tema d’Urso è stato trattato dopo che a TvTalk sono stati mandati in onda i ‘Retweet’ più divertenti della settimana televisiva appena trascorsa. Uno di questi mostrava la medium che, pochi giorni fa, ha abbandonato Pomeriggio Cinque dopo aver attaccato Barbara d’Urso. Una chicca ‘trash’ che ha stimolato la riflessione del critico televisivo. Quando gli è stato chiesto se ad incidere sul fatto che la d’Urso oggi abbia meno visibilità sia stato anche il cambio della linea editoriale del suo talk (Mediaset le ha imposto nell’ultimo anno e mezzo di imbastire una trasmissione più ‘sobria’ rispetto al passato), Bocca ha fatto a pezzi ‘Barbarella’ e il suo programma.

“Il tema non è il cambiamento della sua linea editoriale che, vorrei rassicurare tutti, garantisce alte dosi di peggio. Qui c’è un altro tema”. Così ha esordito Bocca, con tono ironico. Quindi ha aggiunto: “Il tema è che la perdita della centralità mediatica di Barbara d’Urso è l’amputazione peggiore immaginabile per una conduttrice come lei”. Bocca ha concluso schernendo la d’Urso e fingendo di dire di provare empatia nei suoi confronti. “A me dispiace perché sento dell’empatia. La abbraccio col cuore”, ha chiosato, mimando il classico gesto che la conduttrice partenopea fa quando saluta il suo pubblico, ossia portarsi una mano al cuore.

Dopo il duro intervento di Bocca, il padrone di casa di TvTalk, Massimo Bernardini, si è dissociato da quanto dal suo ospite, rimarcando che lui prova realmente empatia per la d’Urso. “La mia, Barbara, è vera empatia, la sua (quella di Bocca, ndr) è falsa”.

Barbara d’Urso, nessun nuovo programma in vista

Al momento non c’è alcun nuovo programma in vista per Barbara d’Urso. Durante la presentazione dei palinsesti, i vertici del Biscione avevamo dichiarato che forse, strada facendo, avrebbero chiesto alla conduttrice di impegnarsi in un nuovo progetto. Non è accaduto nulla di tutto questo. La d’Urso, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, nella stagione 2022/2023 timonerà soltanto Pomeriggio Cinque.