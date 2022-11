Oggi è stata una puntata decisamente movimentata a Pomeriggio 5. Già nel promo che anticipa gli argomenti del giorno Barbara d’Urso è stata colta di sorpresa, vedendo in collegamento un ospite che non si aspettava. Si trattava dell’uomo che ha messo la madre deceduta in un congelatore. L’uomo ha deciso all’ultimo momento di essere in collegamento e la conduttrice lo ha scoperto in diretta durante il promo. Non poteva sapere però cosa sarebbe successo di lì a poco, ovvero nella seconda parte della puntata.

Dopo la cronaca, Barbara si è occupata di casi di persone famose che dicono di avere contatti con l’aldilà. C’erano anche ospiti in collegamento oltre che in studio e il dibattito si è acceso in un niente: l’argomento divide, come è facile immaginare. In collegamento c’era anche una signora di nome Elisa che si è presentata come una medium. Barbara l’ha annunciata definendola “sedicente medium”, e forse già questo non è stato gradito dall’ospite. Dopo un servizio in cui la signora Elisa ha parlato con Emanuela Folliero dicendo di vedere suo padre e sua nonna, in studio non tutti erano disposti a crederle. E non lo hanno nascosto.

Sentendo le prime critiche la medium in collegamento ha iniziato a discutere con tutti, difendendo la sua persona. Si è scatenato il caos, ognuno diceva la sua e la d’Urso cercava di prendere la parola: “Silenzio tutti, silenzio tutti, silenzio tutti”. Lo ha dovuto ripetere diverse volte prima di ottenere il silenzio. Peccato che appena ha cominciato a parlare, la medium l’ha subito interrotta e ha ricominciato a parlare a ruota libera. Era incontrollabile! Poletti forse l’ha fatta infuriare ancor di più con queste parole: “Lei è imbarazzante”.

Non c’è stato verso per Barbara di prendere la parola, la medium non ne voleva sapere di farla parlare. La signora Elisa ha detto di essere già stata ospite nel 2010, come se si aspettasse un riconoscimento rispetto al suo dire di essere medium. Ha proseguito parlando di uffici stampa: lei non ne ha uno, per questo non verrebbe invitata a Pomeriggio 5. Insomma, ha incanalato una serie di cose facendo un bel minestrone di cui in studio quasi nessuno ha capito qualcosa. Alla fine la medium ha abbandonato la diretta: “Io vi saluto e vi fate la trasmissione da soli. Arrivederci”. Senza dare la possibilità di ribattere a Barbara.

La padrona di casa ha potuto parlare solo quando la medium è andata via, perché è andata via davvero: si è alzata ed è uscita dall’inquadratura. Questa la reazione di Barbara d’Urso:

“Io non ho capito niente. Chiedo scusa alla signora Elisa se non mi ricordo che 13 anni fa è venuta in trasmissione da me. Ho un’età e ho poca memoria. Mi accusa che è venuta solo due o tre volte perché non ha l’ufficio stampa? Chiedo: ci sono uffici stampa che mi propongono medium? No. […] So pochissimo di questa signora, mi fido dei miei giornalisti. Mi dispiace signora Elisa di non ricordarmi di te e che sei andata via. Non ho assolutamente capito cosa ha detto, però”

Poletti ha ironizzato sul fatto che la medium ha fatto ciò che ha detto, ovvero andare via. Barbara d’Urso ha ritenuto il tutto sgradevole: “Quando lasciano le mie trasmissioni lo trovo sgradevole, invece”. Il talk è andato avanti. La medium non si è rivista.