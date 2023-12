Tv Talk, Perego: “Io mai farei come Ilary”. E quel dettaglio del viso…

La faccia di Paola Perego è stata, come si suol dire, tutta un programma all’inizio della sua ospitata a Tv Talk durante la puntata in onda il 2 dicembre 2023. La trasmissione ha deciso di introdurre la conduttrice pavese mentre si stava discutendo in studio di Unica, il controverso docufilm Netflix con protagonista Ilary Blasi. In particolare, mentre scorrevano le immagini dell’ex moglie di Totti è comparsa la Perego che, inquadrata per qualche minuto, ha sfoderato un’espressione serissima. Domanda: era particolarmente attenta alla questione o scocciata perché si è ritrovata a parlare del gossip di una sua collega? Chissà, fatto sta che poi si è appunto ritrovata a commentare la vicenda di Ilary.

“Tu avresti fatto un’operazione così?”, ha chiesto Massimo Bernardini. “Non credo, perché io sono diversa. Ho un modo differente di affrontare le mie vicende private Ma non la giudico, dico solo che io non mi ci vedrei in un prodotto del genere”, la risposta della Perego. In studio si è continuato a disquisire di Unica, con l’ex conduttrice de La Talpa che ha mantenuto sempre un’espressione assai rigorosa. Ha invece elargito dei sorrisi quando il focus, finalmente viene da dire, è stato spostato sulla sua storia televisiva.

La Perego ha spiegato di aver una “nostalgia romantica” di un programma. Quale? Naturalmente La Talpa, reality show che la vide protagonista alla guida nel 2004 su Rai 2, e nel 2005 e 2008 su Italia Uno. Da un paio d’anni a questa parte Mediaset sta valutando se riproporre la trasmissione o meno. Lo scorso anno sembrava addirittura che l’operazione fosse pronta a decollare, ma poi non se ne fece nulla. Il medesimo copione si è ripetuto pochi mesi fa.

Nel corso della presentazione di palinsesti non è stato escluso che La Talpa potesse tornare in onda. Peccato che anche in questo frangente non si è più saputo niente. Se ai piani alti di Cologno Monzese dovessero cambiare idea, sappiano che la Perego sarebbe assai contenta di tornare a timonare il reality. “Ci tornerei di corsa”, ha scandito a TvTalk.