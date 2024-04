TV Talk, gogna per Del Debbio: scenette finte? Lui risponde a tono

Nella puntata di oggi di TV Talk, tra gli ospiti è presente Paolo Del Debbio: il conduttore di Dritto e Rovescio su Rete 4 risponde a chi lo accusa di fare scenette false per alzare gli ascolti.

Massimo Bernardini apre la puntata di oggi, sabato 27 Aprile, di TV Talk commentando il suo addio allo show di Rai 3: non vuole parlare di sé ed è restio a mettersi al centro dell’attenzione ma conferma al suo pubblico che fino al suo ultimo giorno in onda non si parlerà del futuro di TV Talk. L’addio è previsto per il 25 Maggio, come vi avevamo anticipato al momento del comunicato.

E’ il momento però di mettere le carte in tavola: ospite del giorno è Paolo Del Debbio, chiamato a rispondere ad alcune indiscrezioni sul suo Dritto e Rovescio.

Essendo quasi tempo di par condicio non si può parlare di politica, ha detto Bernardini, ma nel programma di Rete 4 c’è molto di più della politica (e passa una carrellata di immagini di repertorio con numerosi beep su sproloqui del conduttore e degli ospiti e momenti di altissima tensione nello studio). Cala la ghigliottina degli analisti su Del Debbio.

“Tutto falso, scenette fatte per alzare lo share” Del Debbio si difende: “Non sono cretino”

Che Dritto e Rovescio sia un programma colorito non c’è da metterlo in dubbio: sia il giovedì che la domenica sera ci si deve aspettare che qualcuno rischi di finire alle mani. Che sia per il tema caldissimo delle borseggiatrici o per opinioni religiose, Del Debbio non si tira mai indietro dal buttarsi nella mischia con i suoi ospiti, sproloquiando anche più di loro.

Quante volte lo abbiamo sentito dire: Mi avete rotto i cog*****!

Lui dice che lo fa perché è toscano, gli viene naturale, perché si infervora anche lui. Tutto giustificato allora, pure gli altri conduttori toscani se vogliono possono sproloquiare: pensa se Carlo Conti o Federica Panicucci cominciassero a mandare a quel paese gli ospiti nei loro programmi!

Infatti agli analisti di Tv Talk non va molto giù questo tipo di televisione e chiedono a Del Debbio:

Non è che crei a tavolino queste sceneggiate con gli ospiti per alzare lo share? Sembra Forum, le risse sembrano recitate! Ci sono troppi sproloqui, è tutto sopra le righe. Perché invitare sempre rapper o personaggi che si sa portano scompiglio se non per aumentare gli ascolti?

Si riferiscono ovviamente alle ospitate del rapper Baby Touche con cui Del Debbio si è preso a male parole, o agli interventi delle borseggiatrici che si vantano di rubare.

Secondo il pubblico quindi è tutto studiato a tavolino per ottenere visibilità dato che spesso e volentieri non ci sono argomenti di cui parlare e quindi si butta in caciara.

Come risponde del Debbio?