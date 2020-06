Tv Talk prende le distanze dalla gaffe della Balivo: “Doverosa rettifica”

Tv Talk, Massimo Bernardini dopo la gaffe di Caterina Balivo: la rettifica dopo le polemiche

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Tv Talk, a una settimana di distanza dalla gaffe di Caterina Balivo. Una gaffe che ha fatto molto discutere perché non si è trattato di una svista su un personaggio televisivo qualsiasi. Né ha toccato un argomento per così dire leggero. La Balivo infatti ha avuto un lapsus sulla storia della politica italiana e su una figura che ha rappresentato e continua a rappresentare molto per l’Italia. Dopo la gaffe sono stati giorni ricchi di polemiche e critiche verso la Balivo. Qualcuno però non ha risparmiato il programma visto che, secondo alcuni, in studio avrebbero potuto e dovuto fermare la conduttrice e farle notare l’errore. Stiamo parlando della gaffe su Nilde Iotti, che è stata la prima donna nell’Italia repubblicana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato.

Caterina Balivo e la gaffe su Nilde Iotti: arriva la rettifica a Tv Talk

Proprio per questo Massimo Bernardini, il conduttore di Tv Talk, non ha potuto fare finta di niente e oggi ha iniziato la puntata facendo una rettifica ufficiale, tornando in onda su Rai 3. Dopo aver presentato i colleghi e riaccolto due di loro in studio, con le dovute distanze, Bernardini ha detto: “Comincio con una doverosa rettifica”. Dietro di lui è apparsa la foto di Nilde Iotti e il conduttore ha quindi spiegato di sapere benissimo che è stata lei la prima donna a presiedere la camera dei deputati e non Irene Pivetti, come aveva invece detto la Balivo nel suo intervento sabato scorso. Bernardini ha quindi spiegato che è stata detta una inesattezza sabato scorso e si è scusato per non essere intervenuto: “Mi scuso per non aver corretto subito la mia ospite”. Ha aggiunto che tutti loro conoscono la storia e che sanno benissimo chi sia Nilde Iotti. Proprio per questo hanno deciso di fare una rettifica a inizio puntata e dare alla Iotti ciò che dovevano.

Caterina Balivo, le polemiche dopo la gaffe su Nilde Iotti a Tv Talk

È stata però una settimana molto difficile per la Balivo, perché in tanti si sono scagliati contro di lei. Cosa aveva detto? Intervenendo sul caso Pivetti, la conduttrice la aveva definita la prima donna Presidente della Camera. La Balivo si era difesa sui social dicendo di aver avuto un lapsus e che avrebbe voluto dire “la più giovane”, e non la prima, e che non dimentica la figura della Iotti.