Tv Talk, Balivo: “Chi trito tra Daniele e Isoardi? Lei non si offenderà”

La puntata di Tv Talk di sabato 8 marzo 2025 vede ospite la conduttrice Rai di un altro famosissimo programma La volta Buona: si tratta della bellissima Caterina Balivo. In collegamento televisivo la 45enne è chiamata a commentare il docufilm di Netflix Miss Italia non deve morire, proprio lei che nel 1999 è arrivata terza al famoso concorso di bellezza. Ma a destare la nostra curiosità sono sicuramente le domande che sono state fatte alla conduttrice dal pubblico, una in particolare sull’ormai celebre gioco Tritavolta architettato dalla Balivo durante il suo programma. Come funziona? All’ospite vengono presentate due opzioni, in generale due carte raffiguranti persone che hanno avuto un ruolo nella sua vita o che sono in qualche maniera collegate. La persona poi deve scegliere chi “tenere” e chi “tritare”. Un giovane ragazzo del pubblico ha domandato a Caterina Balivo “Chi vorresti tritare tra Eleonora Daniele o Elisa Isoardi?”, scatenando risate tra i presenti in studio e l’imbarazzo della conduttrice Rai.

Balivo e il gioco Ttritavolta: la scelta tra Eleonora Daniele e Elisa Isoardi

Il Tritavolta è diventato un cult del suo programma e oggi volevo metterla alla prova pubblicamente con questo cattivissimo gioco, ho scelto per lei due conduttrici che hanno un percorso molto simile al suo: chi trita tra Eleonora Daniele o Elisa Isoardi?

La conduttrice di La Volta Buona, tra risate e imbarazzo, cerca di sfuggire alla domanda puntualizzando: “Allora però il Tritavolta non è così, si domanda qual è stata la tua volta buona?”, ma la presentatrice di Tv Talk Mia Ceran non sposta il focus e consiglia alla collega di rispondere e mettersi in gioco. “Ti ha stampato pure le carte non ti accanire, è stato bravo il ragazzo”.

Allora la mia volta buona sicuramente è stata quando ho condotto Uno Mattina anche con Eleonora Daniele, era il 2003 ora non ricordo. Con Elisa siamo amiche quindi non si offenderà e trito Elisa

Una risposta diplomatica quella della conduttrice ma che nasconde altro? La decisione ricade su Elisa Isoardi, la Balivo la sceglie con il sorriso definendola amica. La puntata prosegue e una ragazza dal pubblico ricorda alla conduttrice Rai che anni fa in un’intervista ha dichiarato che tutte le sue amiche non fanno parte del mondo dello spettacolo, forse proprio per il suo modo d’essere diretto che non le manda a dire. “A distanza di anni è riuscita a trovare un’amica in tv?”.

Si ci sono riuscita. Una conduttrice? Ah sono loro che non vogliono essere amiche mie

La domanda sorge spontanea, ma la Balivo non considerava amica proprio la conduttrice televisiva Isoardi? Il dubbio rimarrà, e il sospetto che i motivi per i quali possa aver “tritato” l’ex modella possano in realtà essere altri… Le due pubblicamente però si sono mostrate sempre molto complici, la Isoardi poco più di un mese fa è stata ospite a La Volta Buona rilasciando ina toccante intervista. Mia Ceran ha poi riportato il sorriso soprannominando affettuosamente la Balivo “Calimera”, e promettendole un abbraccio la prima volta che vedi che sarebbe andata in studio a trovarla.