Tutto il giorno davanti: trama, numero puntate e attori

Tutto il giorno davanti: di cosa parla il film per la tv in onda su Rai Uno?

Rai Uno è pronta a mandare in onda, martedì 10 marzo, il film per la tv Tutto il giorno davanti per la regia di Luciano Manuzzi e con Isabella Ragonese. Il film è liberamente ispirato alle vicende di Agnese Ciulla, l’Assessora del Comune di Palermo in prima linea nell’accoglienza ai migranti. La trama del film ripercorre una giornata tipo della protagonista. Adele Cucci nel suo ruolo di Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Palermo e di mamma. Dopo aver accompagnato i suoi figli a scuola, Adele corre al centro di accoglienza dove, in pratica, è tutrice legale di oltre 400 minori arrivati in Italia non accompagnati. Tutrice legale ma in pratica mamma, maestra, confidente, amica. Loi accompagna nella crescita e nelle loro scelte sostenendoli nel difficile percorso dell’integrazione e standogli vicino quando sentono di non farcela. E la sera poi, di nuovo mamma per i suoi due figli.

Tutto il giorno davanti: il cast del nuovo film di Rai Uno

Nel ruolo di protagonista il regista Luciano Manuzzi ha scelto la bellissima Isabella Ragonese, un’attrice molto espressiva e molto incisiva nelle sue interpretazioni. La più nota è quella al fianco di Sabrina Ferilli nel film Tutta la vita davanti. Recentemente l’abbiamo vista sui canali Rai in Rocco Schiavone e in La Guerra è Finita insieme a Michele Riondino. Al fianco della Ragonese troviamo Sara D’Amario espertissima attrice di fiction e Paolo Briguglia, il cui ruolo più famoso è l’interpretazione in Buongiorno Notte. nel cast è presente anche la giovanissima Selene Caramazza già vista in altri film come Prima che la notte con Fabrizio Gifuni.

Tutto il giorno davanti: quando va in onda su Rai Uno

La messa in onda di Tutto il giorno davanti è prevista per martedì 10 marzo alle ore 21.25 su Rai Uno. Non ci saranno altri episodi perché, essendo un film per la tv, tutta la storia si svolgerà in un’unica puntata. Chi dovesse perdere la messa in onda può recuperarlo in streaming sul sito della Rai oppure tramite l’app RaiPlay per smartphone e tablet. Per gli altri, l’appuntamento è per martedì 10 marzo alle ore 20.25 su Rai Uno.