Alessandra Amoroso, dopo aver fatto il botto dal vivo con l’evento “Tutto accade a San Siro” (13 luglio 2022), ha fatto impazzire i fan anche con la messa in onda del concerto su Canale Cinque. L’ammiraglia Mediaset ha trasmesso la performance della musicista in prime time, giovedì 1 settembre. Dalle 21.45 alle 00.40 circa, i social sono letteralmente esplosi, sommersi da commenti tripudianti dei supporters dell’artista di Galatina, la quale è schizzata nei trend senza uscirvi più se non a esibizione conclusa.

Diversi i momenti del concerto che hanno lasciato il segno. Particolarmente toccante la parte in cui la cantante ha lasciato il palco principale per raggiungere una piattaforma più piccola e ‘intima’. Da qui ha cantato alcuni dei brani più struggenti del suo repertorio, lasciandosi andare alle lacrime, ai ricordi, alle dediche e anche a una battuta che ha dato tregua alla commozione dilagante.

“Faccio la disinvolta ma mi sto cag…ndo addosso!”, ha detto ridendo, con una punta di imbarazzo, innanzi ai 42 mila che sono accorsi a San Siro per ascoltarla e supportarla. “In questa parte di scaletta, ho messo brani che, per me, sono di fondamentale importanza”, ha aggiunto, rivendicando di aver scelto sempre la strada del bene lungo la sua carriera e, più in generale, lungo la sua vita: “La musica ha scattato delle foto. Ho scelto sempre il bene, la verità e la condivisione”. Applausi e pianti allo stadio, mentre sui social sono piovuti moltissimi commenti commossi, con tantissimi internauti che si sono fiondati su Twitter raccontando di fiumi di lacrime spese innanzi alla tv.

Lacrime che sono sgorgate ancor più copiose quando l’ex allieva di Maria De Filippi ha intonato Estranei a partire da ieri e Senza nuvole. Dopodiché è stata lei a sciogliersi e a lasciarsi andare al pianto, cantando Tutte le cose che io so, brano dedicato alla amata nonna, scomparsa nel 2018 dopo aver lottato a lungo con l’Alzheimer.

E poi ancora lacrime quando ha ringraziato l’orchestra: “Grazie per aver condiviso questo momento d’amore”. Dunque la menzione speciale a Pino Perris, musicista e arrangiatore noto al grande pubblico per essere stato il pianista del Maurizio Costanzo Show e uno degli insegnanti di musica nel talent Amici.

“In ogni foto scattata dalla musica, ho sempre incontrato le vostre facce, le vostre mani, e voglio dirvi una cosa: dalla ragazzina del 2008 alla donna del 2022: grazie”, ha scandito la Amoroso, raccogliendo un altro caloroso applauso e facendo sgorgare altre dosi massicce di commozione. Anche in questo caso i social si sono infiammati. Tutti pazzi per Alessandra, sia allo stadio sia davanti al teleschermo.