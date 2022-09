Alessandra Amoroso, giovedì 1 settembre, è sbarcata in prima serata su Canale Cinque, con l’evento “Tutto accade a San Siro”, riproposizione del concerto che la cantante ha tenuto allo stadio Meazza di Milano lo scorso 13 luglio davanti a quasi 42mila spettatori. Nel corso della sua performance, oltre a colpire per il suo talento, ha lasciato il segno anche sul fronte glamour, sfoderando ben 7 look custom made differenti e originali. Sui social è scoppiata la ricerca alla marca e ai dettagli relativi agli outfit. Ebbene, l’artista si è affidata ai saggi e preziosi consigli del suo nuovo stylist, Simone Rutigliano, il quale l’ha dirottata verso la Maison Balestra. Infatti è stata propria tale casa di moda a confezionare tutti e sette i vestiti usati dalla musicista.

Tutti gli abiti indossati a San Siro da Alessandra Amoroso

Per rompere il ghiaccio, l’ex allieva di Amici è spuntata sul palco con una cappa blu brillante lunga fino ai piedi e con le spalline imbottite. Giusto un antipasto: infatti, non appena è iniziato il concerto, Alessandra si è messa più comoda, liberandosi della cappa e restando con una tutina, ossia una jumpsuit in tinta, un modello ultrà aderente con scollo all’americana e gambe trasparenti, totalmente tempestato di mini cristalli.

Il secondo abito è stato sempre nel solco della brillantezza: un minidress metallico e plissettato in argento e rosa.

Dunque ecco una terza scelta sontuosa. La Amoroso ha sfoderato un abito ‘reale’, color verde, impreziosito con dei cristalli argentati, un bustier e delle spalline imbottite. Quindi un tocco di ‘aggressività’, dato dal profondissimo spacco laterale e dalla scollatura generosa. Anche in questo caso la cantante ha stregato e convinto.

Altri brani, altro giro, altro regalo, altro abito da togliere il fiato, vale a dire la minigonna di frange total silver, giacca crop nera con piume sulle spalle e decorazioni floreali di cristalli sul petto (abbinato al reggiseno). Tale outfit, lungo la performance è stato poi rivisitato, con un’altra minigonna tutta luccichii, ma con le frange multicolor.

Infine, per la chiusura dell’evento, la star ha puntato su un fascinoso capo in blu cobalto con cristalli tono su tono e gonna a ruota con top in pendant. La Amoroso ha optato per un pezzo con cot out nella zona sotto seno e spalline, lasciando scoperti gli addominali. Il tutto abbinato a dei sandali argentati col tacco e dal caschetto con la mini frangia.