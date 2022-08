Alessandra Amoroso, le augurano la morte: la replica è da applausi

Alessandra Amoroso replica a un hater che le augura la morte. Un messaggio squallido è dire poco. Questo utente sui social network riserva alla cantante, che ha raggiunto il successo dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, parole disgustose. Ma lei non si tira indietro, anzi condivide il messaggio ricevuto, usando il suo ufficiale profilo Instagram. Qui pubblica lo screenshot e dà anche la sua risposta da applausi. Questa non è la prima volta che si ritrova a dover intervenire sui social per rispondere ad attacchi e accuse.

“Alessandra Amoroso truccata o non truccata non ci interessa, quando ti sveglierai fredda allora avremo una notizia”, queste le parole espresse dall’hater che si è scagliato contro la cantante. La cantante di Comunque andare non scende allo stesso livello dell’utente in questione, anzi risponde con tutta la gentilezza che la contraddistingue, attaccando allo stesso tempo per difendere se stessa ovviamente.

“Spero tu possa ricevere tanto tanto amore, perché io ne sono piena!!! Dispiaciuta per te”

Così, Alessandra Amoroso replica alle tristissime parole scritte dall’hater in queste ultime ore. Ormai da diverse settimane, l’ex allieva del talent show di Maria De Filippi è finita nel mirino di molti utenti dei social. Il motivo? Sul web ha iniziato a girare un video in cui negava l’autografo a una fan. Questo suo gesto ha portato molte persone a riservarle contro forti attacchi.

Finché si trattano di semplici critiche può andare pure bene, non si possono condividere tutte le azioni dei propri idoli. Ma arrivare al punto di offendere sul personale e augurare la morte, è una cosa che oltrepassa ogni limite. La stessa Amoroso si è ritrovata costretta a intervenire, nei giorni scorsi, per placare le polemiche sul suo conto.

Non solo, la cantante salentina è stata protagonista di accese critiche per via della sponsorizzazione della serie Marvel, She Hulk, in onda su Disney+. Qualche settimana fa, aveva fatto notare che “ogni post è sporcato da odio senza senso”. Aveva sottolineato il fatto che, senza alcuna motivazione, non direbbe mai ‘no’ a un fan. Non solo, ha sempre chiesto scusa quando ha commesso qualche errore, tentando di mostrare il suo punto di vista.

Per questo motivo, Alessandra Amoroso ha consigliato a tutti di ascoltare e non giudicare “perché certe volte ci sono degli ‘ormai è troppo tardi’ che possono non farvi vivere bene”. Detto ciò, ancora una volta, la cantante ha cercato di infondere il suo amore verso i fan, dicendosi grata per tutto ciò che le vita le ha offerto e riconoscente dell’affetto del pubblico.

“Io rimarrò sempre e semplicemente me stessa. Andrò avanti sempre nel rispetto e nell’amore”, aveva concluso in questo suo sfogo.