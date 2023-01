Giulia Salemi inarrestabile. È davvero un momento magico per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. In questi mesi è protagonista del Grande Fratello Vip, dove ha un suo spazio dedicato ai social network, ed ha debuttato in radio come speaker radiofonica. Ha inoltre condotto su La 5 Salotto Salemi. E il futuro dell’influencer italo-persiana, che quest’anno compirà trent’anni, è più roseo che mai…

Stando a quanto spifferato da Diva e Donna Giulia Salemi sarà ospite del Festival di Sanremo 2023 per parlare della condizione femminile in Iran. Com’è noto la madre dell’ex gieffina è iraniana e già in passato, sia al GF Vip sia a Le Iene ma pure alla Camera dei Deputati, la giovane ha fatto un discorso a sostegno delle donne iraniane per le proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini, la ventiduenne arrestata e uccisa perché indossava l’hijab in modo ritenuto non corretto.

Ma non è finita qui: secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero, Giulia Salemi sarebbe in lizza per condurre un nuovo game show che dovrebbe andare in onda su Italia Uno in primavera. Mediaset crede molto nel talento della ragazza e per questo sta cercando di affidarle più spazi possibili. La Salemi è indubbiamente uno dei volti della tv del futuro, capace di unire talento, bellezza e spontaneità. Fin da bambina Giulietta sognava di affermarsi nel mondo del piccolo schermo e a poco a poco sta riuscendo a raggiungere il suo obiettivo…

Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020, dopo la deludente prima esperienza del 2018, la carriera di Giulia Salemi ha letteralmente spiccato il volo. Oggi è una delle influencer e giovani conduttrici più amate, richieste e stimate. Si fa il suo nome anche come opinionista della prossima edizione del reality show visto che sembra certo l’addio di Sonia Bruganelli e Orietta Berti (quest’ultima dovrebbe tornare in Rai).

Il bunker di Cinecittà ha portato fortuna alla 29enne anche dal punto di vista sentimentale visto che davanti alle telecamere si è innamorata dell’attuale compagno, il già citato Pretelli, con il quale convive a Milano