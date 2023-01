Colpo di scena al Festival di Sanremo 2023. Stando ad un gossip riportato dal settimanale Diva e Donna alla nota kermesse musicale vedremo anche Giulia Salemi. Pare che Amadeus, direttore artistico e conduttore dell’evento, abbia deciso di coinvolgere l’influencer per sensibilizzare il pubblico su una tematica importante: quella della condizione femminile in Iran.

Com’è noto la madre dell’ex gieffina è iraniana e già in passato, sia al Grande Fratello Vip sia a Le Iene ma pure alla Camera dei Deputati, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha fatto un discorso a sostegno delle donne iraniane per le proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini, la ventiduenne arrestata e uccisa perché indossava l’hijab in modo ritenuto non corretto.

Nel 1978 la madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, vista all’Isola dei Famosi un anno fa, è scappata dalla natale Teheran a causa della Rivoluzione Islamica e si è rifatta una vita in Italia. “L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare il numeroso pubblico a casa sulle battaglie per i diritti che le donne stanno conducendo in quel Paese”, si legge sulla rivista edita da Cairo Editore.

Giulia Salemi sarebbe dunque in trattativa per una ospitata da fare insieme all’attrice Maya Sansa, di padre iraniano e madre italiana. Ospitata che molto probabilmente ci sarà quando la giovane conduttrice non è impegnata con il Grande Fratello Vip, dove si occupa del sentiment social del reality show.

Quest’anno Mediaset ha deciso di restare accesa durante la settimana del Festival di Sanremo, non sospendendo in quei giorni programmi di punta quali appunto il GF Vip ma anche Le Iene e C’è posta per te. L’ospitata sul palco dell’Ariston sarebbe per Giulia Salemi un’altra tappa prestigiosa del suo percorso lavorativo, che procede a gonfie vele.

Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020, dopo la deludente prima esperienza del 2018, la carriera di Giulia Salemi ha letteralmente spiccato il volo. Oggi è una delle influencer e giovani conduttrici più amate, richieste e stimate.

Il bunker di Cinecittà ha portato fortuna alla 29enne anche dal punto di vista sentimentale visto che davanti alle telecamere si è innamorata dell’attuale compagno, Pretelli, con il quale convive a Milano.