Giulia Salemi e Pretelli, che pressing su figli e nozze: tutto evitabile

Altra intervista di coppia per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, altre lacrime. A Verissimo i due influencer si sono raccontati, per l’ennesima volta, spiegando di essere innamoratissimi, oggi più di ieri. Nulla contro l’amore – quello da loro provato pare pure intenso e vero (non una cosa scontata nel mondo dello spettacolo) – però, continuare a ripetere le medesime parole melliflue in tv può anche stufare qualcuno (non certo la fanbase ‘Prelemi’ che ogni volta che la coppia è sul piccolo schermo inonda i social di commenti affettatissimi). Ciò detto, da sottolineare come nel corso della conversazione, Silvia Toffanin ha chiesto a più riprese a Giulia e Pier se fossero in procinto di decidere di sposarsi e se avessero intenzione di avere figli. Tutto evitabile (a breve torneremo su tale punto).

“Litighiamo anche noi, sui social facciamo però vedere le cose belle. Ma litighiamo”, ha esordito Pretelli. “Sì, facciamo vedere le cose belle”, l’eco della fidanzata. “Lei è il mio porto sicuro”, lo zucchero dell’ex velino di Striscia la Notizia. Altro eco della Salemi: “Siamo una squadra”. E ancora, ecco un’altra frase ‘perugina’ di Pierpaolo: “Per me l’obiettivo di ogni giorno è farla sorridere”. A questo punto la padrona di casa di Verissimo ha domandato se ci sono all’orizzonte dei preparativi matrimoniali. Trattasi della ‘tassa’ che i ‘Prelemi’ devono pagare ogni qual volta che si fanno intervistare.

“Voglio sposarla, è la prima volta che mi capita di pensare alle nozze, è il rapporto più sano che ho avuto, non voglio lasciarla scappare”, la replica ultrà dolce di Pierpaolo. “Ma cosa dici? A casa dici sempre il contrario”, la chiosa dell’italo-iraniana. “Ma lo dico per ridere”, la contro risposta di Pretelli. Morale della favola? Tante belle parole e buoni propositi, ma nulla di concreto. Per il momento le nozze possono attendere, ogni scelta è rinviata a data da destinarsi.

E dopo la questione matrimonio, ovviamente, non poteva che esserci quella relativa a eventuali figli. “Lei vuole una Prelemina”, si è affrettato a dire l’ex gieffino, con la compagna che ha confermato. Silvia Toffanin è poi tornata alla carica, prendendo spunto dal fatto che Fariba (la madre della Salemi) ha dichiarato di essere felice laddove dovesse arrivare un nipotino/a: “Fariba vuole diventare nonna, non avete niente da dirmi?”. Pretelli: “No, credo di no”. Giulia: “Questo (indicandosi la pancia) è solo il panettone di Natale“.

Un pressing evitabile. L’abitudine di continuare a chiedere a una coppia se ha intenzione di sposarsi e di avere figli, nonostante sia praticata da moltissime persone, non è del tutto ‘garbata’. Non solo: può pure nascondere insidie. Ad esempio, alcuni ‘saggi’ spiegano che domandare insistentemente a due partner quando hanno intenzione di provare a mettere al mondo un bebè è fuori luogo in quanto, spesso, non si sanno realmente i motivi che spingono una coppia a non avere figli, al di là che la scelta sia temporanea o per sempre.

Potrebbe essere una decisione serena presa dai diretti interessati oppure potrebbe capitare che questi vogliano un figlio ma che non riescano ad averlo. In tale caso l’insistenza della domanda risulta fastidiosa. La casistica del perché una coppia non vuole o non può avere dei frutti d’amore è molto ampia. Ecco perché sull’argomento sarebbe bene andarci sempre coi piedi di piombo.