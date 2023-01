Giulia Salemi è in queste ore vittima del fuoco incrociato del web per un tweet “scherzoso” dedicato ad Edoardo Donnamaria. Ma che cosa avrà mai scritto per scatenare così tanto astio da parte del popolo di Twitter?

Tutto è nato da un siparietto di cui si sono resi protagonisti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due, chiacchierando amabilmente in giardino, hanno iniziato a ridere e scherzare sul fatto che Giulia Salemi non facesse altro che leggere in diretta dei tweet legati ai “Donnalisi” che incensavano soltanto Antonella Fiordelisi.



Il rapporto fra i due è stato fin’ora quello più solido e duraturo all’interno della casa del GF Vip, ma anche quello più discusso. L’entrata in scena di nuovi concorrenti ha infatti sconvolto gli equilibri della coppia, che ha iniziato a vacillare in più occasioni, fino ad arrivare ad una rottura che in un primo momento sembrava definitiva.

Edoardo, alla luce degli eventi, è stato molto criticato dagli haters per essere stato di fatto una sorta di “cagnolino“di Antonella Fiordelisi. In effetti, il concorrente si è sempre dimostrato fin troppo accondiscendente a tutte le intemperanze della fidanzata. Da qui nasce il nomignolo perfido che alcuni gli hanno appioppato, “Edobau”.

Ebbene, quando Giulia Salemi ha visto su Twitter la scena di cui sopra non ha resistito e si è sentita in dovere di rispondere. In risposta alla frase “Attenta Salemi che qua è n’attimo che uno sbrocca, quando mi incazz. se bevo un pochettino poi le cose non me le tengo più” Giulia Salemi ha replicato scrivendo: “Sto tremando tutta Edobau”. A ben poco è servito aggiungere l’emoji delle risate per smorzare i toni, visto che il cinguettio è stato ripreso da decine di utenti infuriati.

“Detto da te comunque è ancora più ridicolo“ scrive per esempio @DettaBibi, con un riferimento ben preciso. Sono in molti i Donnalisi ad aver attaccato Giulia Salemi per la sua presunta ipocrisia: tanti degli hater hanno infatti ricordato all’influencer come veniva chiamato il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli ai tempi, ovvero “Pierbau” (a sua volta assoggettato a Giulia). La Persiana, dunque, sembra avere la memoria corta. Qui alcuni dei tweet più velenosi a lei rivolti.

Ricordiamo alla Salemi chi è stato il primo cagnolino del Grande Fratello.. e neanche per lei ma di un'altra .. forse ha la memoria corta ???????? #gfvip #donnalisi https://t.co/hWfLXD6QV1 — Younger Now ???????????????????????? (@rosalbarosa96) January 6, 2023

e niente, anche se sembrava migliorata lei sarà sempre così imbarazzante https://t.co/y9GrUxEhTC — Laura ???? (@itsDrLaura) January 6, 2023

Chi lo sa, a questo punto, se alla luce delle feroci critiche ricevute Giulia Salemi cambierà approccio e inizierà a leggere in puntata anche qualche tweet in favore di Donnamaria?