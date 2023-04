Altro weekend ricco di appuntamenti televisivi. Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 saranno diversi gli ospiti che sbarcheranno nelle trasmissioni di punta Rai e Mediaset. A Verissimo c’è l’attesissima intervista a Ilary Blasi, che torna per la prima volta in tv dopo la separazione burrascosa da Francesco Totti. A Domenica In Mara Venier riceverà, tra gli altri, Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone che non si arrende e continua a cercare la figlia. Francesca Fialdini, a Da Noi… A ruota libera, intervisterà Caterina Balivo che si racconterà a tutto tondo.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 15 e domenica 16 febbraio

Silvia Toffanin, in onda sabato e domenica a partire dalle ore 16.30 su Canale Cinque, ospiterà in studio diverse celebrità. Sabato riceverà:

Paola Pitagora , l’attrice impegnata nella seconda stagione della fiction “Luce dei tuoi occhi”

Alessio Cavaliere, danzatore eliminato dal Serale di Amici

Pamela Camassa, pronta per l'avventura in Honduras con L'Isola dei Famosi

Raffaella Fico, showgirl che parlerà delle sue vicende personali

Jessica Aidi Verratti, che racconterà la sua vita

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, ex volti di Uomini e Donne in attesa del terzo figlio

Domenica 16 aprile sarà la volta di:

Ilary Blasi per la prima intervista in tv dopo la separazione da Francesco Totti: la conduttrice parlerà della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza per lunedì 17 aprile (da capire se si esporrà anche sull’ex marito).

Don Georg Gänswein, arcivescovo che per vent'anni è stato accanto a Joseph Ratzinger come segretario particolare

Patty Pravo, star della musica italiana che si racconterà a tutto tondo

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che parleranno delle dinamiche di Amici

Gli ospiti di Domenica In

L’appuntamento con Domenica In è come al solito alle ore 14 su Rai Uno. Mara Venier ospiterà i seguenti personaggi:

Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo

Elisabetta Gregoraci insieme al papà Mario

Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci nel blocco "E compagnia bella"

Rocco Hunt che canterà il suo nuovo singolo "Non litighiamo più"

che canterà il suo nuovo singolo “Non litighiamo più” Stefania Pezzopane, ex parlamentare Pd che ha da poco chiuso la relazione sentimentale con l’ex GF Simone Coccia

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio

Appuntamento come al solito su Rai Tre a partire dalle ore 20.00 per il pubblico di CTCF. Fabio Fazio riceverà i seguenti personaggi:

Ed Sheeran, uno dei cantanti più amati al mondo

Gli ospiti di Da Noi… A ruota libera

Il programma di Francesca Fialdini prenderà come al solito la linea su Rai Uno a partire dalle 17:20. Questi gli ospiti attesi:

Anna Pettinelli e Sergio Friscia, la coppia di fatto della radio italiana che ogni mattina fa compagnia a moltissimi italiani

Caterina Balivo, conduttrice che si racconterà tra vita professionale e privata

Giancarlo Magalli che parlerà della sua carriera e della sua esperienza di uomo di spettacolo a 360 gradi,

Debora Villa, reduce dal grande successo dello spettacolo "Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere"

Gli ospiti di Amici di Maria De Filippi

Nel Serale di Amici, in onda su Canale Cinque sabato 15 aprile a partire dalle 21.30 circa, sbarcheranno: