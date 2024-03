Tumore Fedez, chirurgo: “C’era patto del silenzio, postò dopo 48 ore”

Il chirurgo che ha asportato il tumore al pancreas a Fedez, Massimo Falconi, in una lunga intervista rilasciata ad Oggi, ha parlato del rapper, rivelando diversi retroscena. Inoltre ha raccontato una sua vicenda dolorosa: quando ha curato il cantante, anche sua moglie era malata. Pure lei era stata colpita dallo stesso cancro dell’artista. Purtroppo non ce l’ha fatta. “Abbiamo sperato fino all’ultimo che lei fosse tra i fortunati che ce la fanno”, ha sospirato. Purtroppo non è stato così.

Per quel che riguarda Fedez, ha spiegato che si è trovato di fronte un paziente “complice e motivato”. E anche “fortunato”, in quanto ha scoperto il male quando non era ancora ad uno stadio avanzato. Fattore fondamentale per far sì che ha potuto essere operato con successo, avviandosi verso la guarigione. A giocare un ruolo fondamentale pare che sia stata anche l’attenzione maniacale del rapper alla salute. “Lui tende all’ipocondria, quindi a ogni minino disturbo consulta i medici”, ha riferito Falconi aggiungendo che per una tosse persistente si è sottoposto ad una tac. Ed è lì che è emerso il tumore.

Spazio poi ad un aneddoto curioso. Il chirurgo ha narrato che con l’artista aveva stretto una sorta di patto, vale a dire di tenere assoluto riserbo sulla malattia per almeno un paio di settimane, in attesa degli esiti degli esami approfonditi. Come è andata? Che dopo soli due giorni Fedez ha rivelato tutto sui social ai suoi milioni di fan. Così Falconi:

“Avevano stretto un patto, silenzio assoluto per 15 giorni, finché non fosse giunto l’esito dell’esame istologico. Lo ha mantenuto per 48 ore. Poi si è fotografato da solo e ha postato tutto su Instagram”.

Un fatto che rivela ancor più quanto nel mondo Ferragnez, giusto o sbagliato che sia, opportuno o meno, anche le vicende più delicate private vengono messe sulla piazza pubblica virtuale. Falconi ha anche raccontato che Chiara Ferragni all’epoca è stata presente “nella maniera giusta”, incoraggiando il marito ed essendogli di supporto. “C’era un’empatia non formale tra loro“, ha sottolineato il medico che ha anche voluto rimarcare che secondo lui il rapper è un “ragazzo intelligente, di sentimenti profondi, con viva intelligenza sociale”.

Falconi ha poi spiegato che l’emorragia che ha colpito il cantante nei mesi scorsi non ha a che vedere con il tumore. La causa? “Se l’è procurata da solo, con l’iboprufene. Tende a medicalizzarsi, si auto prescrive farmaci”, ha rivelato il chirurgo che infin ha anche lasciato trapelare che al momento tra Fedez e la moglie pare che il matrimonio sia finito. Falconi infatti parla di separazione avvenuta.

Quando ha discusso dell’ulcera che gli ha provocato le emorragie, ha dichiarato: “Sono certo che abbia sofferto molto di più per le avventure giudiziarie della moglie e la separazione che ne è seguita“. Quindi l’augurio che la crisi matrimoniale possa essere superata.

Fedez e Ferragni, le fedi che vanno e vengono

Sempre il magazine Oggi ha notato che in pubblico, ad esempio quando c’è stata l’intervista a Che Tempo Che Fa, Chiara Ferragni indossa la fede. Negli ultimi giorni, però, a casa è tornata a levarsela. La crisi prosegue.