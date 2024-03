Fedez torna alla ‘vita da single’: ecco dove vive adesso

È da settimane che non si parla d’altro: la presunta rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Sulla questione si sono diffuse diverse teorie, tra chi crede che si tratti solo di una montatura per distogliere l’attenzione dal recente Pandoro-gate e chi crede, invece, che i due stiano realmente attraversando un periodo di profonda crisi. Qualunque sia la verità quello che è certo è che il rapper ha abbandonato la casa a CityLife dove viveva insieme a Chiara ed i suoi due figli, Leone e Vittoria. Dove vive quindi adesso Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez? Sembrerebbe che il cantante sia tornato nel palazzo in cui abitava quando era single.

L’abitazione si trova in una delle zone della movida più famose di Milano, quella dei Navigli. Al momento è in affitto per tre mesi, poi si vedrà in base all’evolversi della situazione. Le foto del palazzo sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Si tratta di una costruzione a mattoncini rossi, la stessa dove aveva abitato prima d’innamorarsi di Chiara ed andare a vivere insieme. Il suo attico si troverebbe precisamente al quarto piano dello stabile. Il rapper è stato paparazzato sotto al palazzo in compagnia della sua assistente Eleonora, la stessa che lo ha accompagnato a Miami quando aveva bisogno di staccare la spina dall’Italia e dai problemi coniugali. Fedez occupa l’appartamento da solo, sembrando essere tornato alla sua vita da single.

Fedez a Rozzano con i figli

Qualche giorno fa il rapper è tornato a Rozzano, comune vicino Milano dove ha trascorso la sua infanzia. In quell’occasione ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale alcune storie che ritraevano i luoghi legati a quando era bambino, accompagnati dalla scritta “Back to the roots”. Con sé ha portato anche i suoi due figli, Leone e Vittoria, mentre sua moglie Chiara era in tv da Fabio Fazio per rilasciare la sua prima intervista in seguito al Pandoro-gate e alle vicende legali che l’hanno vista protagonista. In quell’occasione l’influencer ha parlato anche dell’attuale situazione con Fedez, rispondendo alle domande del conduttore circa la sua crisi coniugale.