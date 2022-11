Maria De Filippi e Sabrina Ferilli non si sono calcolate dopo aver letto degli articoli che hanno maliziato sul loro rapporto: alcuni spettatori di Tu si que vales, guardando la puntata in onda il 5 novembre, hanno sostenuto tale curiosa tesi, aggiungendo che la moglie di Maurizio Costanzo sia stata sottotono e poco partecipativa. Cosa c’è di vero in tale congettura? Ha un fondo di verità oppure è pura invenzione? La risposta corretta è la seconda: pura invenzione. Il motivo è presto spiegato: TSQV è un programma non in diretta, le cui registrazioni sono terminate già da un pezzo. Insomma, per farla breve: ciò che è stato scritto in questi giorni non può aver influenzato il comportamento della De Filippi e della Ferilli per il semplice fatto che le puntate trasmesse sono state girate prima che iniziassero a circolare alcune voci maliziose.

C’è anche da dire che coloro che hanno ritenuto Maria e Sabrina ‘distanti’ e fredde nell’appuntamento del 5 novembre evidentemente non hanno osservato bene il talent show di Canale Cinque, in quanto la conduttrice pavese e l’attrice romana hanno come al solito dato vita a una serie di siparietti che hanno scatenato risate e ilarità.

Ma si torni alle cosiddette voci maliziose: che cosa viene sussurrato? C’è chi continua a sostenere da un po’ di tempo a questa parte che tra la De Filippi e la Ferilli ci sia un’amicizia “speciale”. Anche in questo caso è bene sottolineare che si tratta di teorie fantasiose e non supportate da alcuna prova. Ciò che invece è certo e provato è che Sabrina è sposata con l’imprenditore Flavio Cattaneo e Maria con il giornalista Maurizio Costanzo. Fine del discorso, the end!

Verissimo pure che le due donne sono amiche anche al di fuori del contesto televisivo. Amiche e basta, sia chiaro. Va bene anche amiche “speciali” ma se per “speciale” si intende un’amicizia sana, solida e profonda e non un qualcosa che va al di là del concetto appunto di amicizia. Le malelingue possono mettersi il cuore in pace.