Tu si que vales, Zuccali fa 100 ma Maria detta legge: “O prometti o niente”

Spettacolo e brividi a Tu si que vales nel corso della puntata trasmessa sabato 13 novembre. Sul palco, o meglio in pista, è spuntato Samuele Zuccali, giovane bresciano di base a Pavia che si è esibito in un numero unico al mondo. Lui stesso lo ha sottolineato, in sella alla sua moto da cross. “Farò uno slacklining, ma con la moto. Uno da un metro e mezzo, uno da quattro metri”, ha spiegato ai giurati che sono rimasti a bocca aperta.

Giusto per intenderci: lo slacklining è un esercizio di equilibrio e di bilanciamento dinamico praticato su una fettuccia di poliestere o nylon (o più raramente altri tessuti sintetici, come kevlar o dyneema) tesa tra due punti sulla quale si cammina. Ecco: solitamente si cammina, non ci si va in moto. Zuccali invece pratica tale performance con il mezzo a due ruote. Insomma un funambolo a motore.

Pronti via e il giovane ha prima fatto qualche pirotecnica piroetta con la moto, sfruttando degli scivoli presenti sul palco. Poi è stato il momento del gran numero: con la moto ha iniziato il numero funambolico, danzando sulla fettuccia posta all’altezza di un metro e mezzo. Impresa riuscita e applausi scroscianti. Maria De Filippi intanto ha sofferto, da sempre spaventata dalle prove pericolose.

Dunque ecco la seconda performance, quella fatta da un’altezza pari a quattro metri: anche in questo caso Zuccali è rimasto in equilibrio in sella al suo mezzo, riuscendo a ‘ballare’ sulla fettuccia. Seconda standing ovation e ovazione del pubblico che gli ha dato il 100% delle preferenze.

La palla è quindi passata ai giudici. Come prevede il regolamento, con quattro giurato in piedi c’è il pass diretto per la finale, altrimenti no. Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi si sono subito levati dalle loro poltrone. Non Maria.

Tu si que vales: Maria dice si a Samuele Zuccali strappandogli una promessa

“Quello mi ha fatto prendere un colpo”, ha detto Maria subito dopo l’entrata in scena di Zuccali con tanto di piroetta con la moto, prima ancora che facesse lo slacklining. “Questo è solo l’inizio”, la risposta del giovane impavido che ha poi portato a termine il numero. Si è così giunti alla decisione finale, in attesa del sì o del no della De Filippi.

“Io mi alzo solo se mi fai una promessa. Tu, per come sei fatto, in finale alzi ancora di più l’asta”, ha detto la conduttrice pavese a Zuccali che ha confermato: “Già volevo farla a sette metri”. “Se mi prometti che in finale la sfida con te stesso è calmierata, io mi alzo”, ha incalzato Maria. Il ragazzo si è preso pochi secondi per decidere. “Lo prometto”, ha chiosato, non del tutto convinto. Dalla serie: se proprio questo bisogna fare, lo si fa. Esatto, Maria ha deciso così!