Tu sì que vales, via Gerry Scotti: annuncio ufficiale, motivi e sostituto

Ufficiale, Gerry Scotti non farà più parte del cast della giuria di Tu sì que vales. L’annuncio dell’addio al popolare programma di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi lo ha dato Mediaset nelle scorse ore. Nessun declassamento per il conduttore, anzi una promozione. L’azienda di Cologno Monzese ha spiegato che a Gerry è stato allungato il contratto e che da ora in avanti avrà un ruolo anche nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi e importanti progetti editoriali. Nel comunicato, Mediaset non ha però ufficializzato il sostituto. Tuttavia è quasi certo che al posto del presentatore di Caduta Libera sarà arruolato Paolo Bonolis che, pochi giorni fa, ha riferito che nei prossimi mesi lavorerà al fianco di Maria De Filippi. Inoltre, di recente, Dagospia ha assicurato che Bonolis era appunto stato ingaggiato a TSQV.

Nella nota stampa del Biscione, Pier Silvio Berlusconi ha definito Scotti “un grande” sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista umano, rimarcando che è un “vero pilastro” di Mediaset. Alla luce dei nuovi impegni professionali, Scotti, di comune accordo con l’azienda, ha scelto di defilarsi da Tu sì que vales. Naturalmente, d’accordo con la decisione anche la Fascino. “Pur con grande rammarico del conduttore”, si è optato per rinunciare alla “sua partecipazione a Tu Si Que Vales”, viene rimarcato da Cologno Monzese.

Dopo che si è diffusa l’indiscrezione relativa all’ingresso in giuria di Paolo Bonolis, qualcuno aveva ipotizzato che sarebbe stata Luciana Littizzetto a dover abbandonare il programma. Due anni fa subentrò a Teo Mammucari. La comica torinese, però, non si è mai amalgamata completamente nei meccanismi dello show. Per questo gli esperti di retroscena televisivi hanno creduto che sarebbe stata lei a lasciare Tu sì que vales. Invece l’addio riguarda Gerry Scotti.

Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, il resto del cast della trasmissione dovrebbe essere confermato. Dunque, oltre alla Littizzetto, torneranno a giudicare Rudy Zerbi e naturalmente Maria De Filippi. Confermatissima anche Sabrina Ferilli. Grande attesa di vedere Bonolis all’opera. Sulla carta il ruolo gli calza a pennello. Nello show dovrebbe anche essere riconfermato il ‘disturbatore’ Giovannino.