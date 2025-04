Bonolis a Tu sì que vales: lo scoop, quale giudice storico sostituirà

Pochi giorni fa Paolo Bonolis, nell’annunciare che nella prossima stagione tornerà in onda “Il senso della vita”, ha dichiarato che in futuro, senza dubbio, farà in tv certamente qualcosa assieme a Maria De Filippi. Il conduttore romano è rimasto sul vago, ma forse già sa che di vago c’è ben poco. ‘Hit’, ex redattore di TvBlog, nella sua nuova newsletter ha infatti scritto che il timoniere di “Avanti un altro!” sarà tra i protagonisti dell’edizione 2025 di “Tu sì que vales”, popolare talent show del sabato sera di Canale 5 trasmesso in autunno. Secondo le informazioni del giornalista, ‘Queen Mary’ avrebbe fatto il colpaccio, ingaggiando l’ex marito di Sonia Bruganelli in giuria. Sempre affidandosi allo scoop di ‘Hit’, Bonolis dovrebbe sostituire il partente Gerry Scotti.

“Paolo Bonolis in giuria al posto di Gerry Scotti. Un nuovo probabile innesto fra i giudici del popolare varietà di Canale 5 che fa concorrenza a “Ballando con le stelle””. Così l’ex redattore di TvBlog nell’annunciare il presunto ingaggio del presentatore capitolino. Quel che è certo è che Bonolis, anche nella prossima stagione, a differenza di quanto sostenuto nei mesi scorsi da alcuni presunti ben informati, non lascerà Mediaset per approdare in Rai.

Come poc’anzi accennato, lui stesso di recente ha spiegato che rilancerà dopo anni un programma a lui molto caro, “Il senso della vita”. Ora l’indiscrezione relativa anche al suo sbarco a TSQV. Se la notizia fosse confermata, si sarebbe innanzi all’ennesimo colpaccio di Maria De Filippi che, da sempre, non teme di attorniarsi di colleghi big. Anzi sa perfettamente ‘amalgamarli’ nelle sue ‘ricette tv’. L’ultimo esempio in tal senso è stato l’ingresso di Amadeus nella giuria di Amici.

Se fosse davvero Scotti a lasciare il talent show, Bonolis andrebbe a far compagnia in giuria a Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Luciana Littizzetto che, due stagioni fa, è subentrata al posto di Teo Mammucari, migrato in Rai. Salvo ulteriori colpi di scena dell’ultimo minuto, certa anche la riconferma di Sabrina Ferilli nel ruolo di giurata del popolo. Molto probabilmente tornerà nel cast anche il rivale dell’attrice romana, vale a dire il comico Giovannino, pronto a organizzare nuove ‘trappole’ alla sua ‘Sabri’, con la quale ha uno spassosissimo rapporto di amore e odio.