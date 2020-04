Tu si que vales e Scherzi a parte tornano in replica su Canale 5

Tu si que vales e Scherzi a parte le repliche su Canale 5: che giorno e a che ora

L’emergenza Coronavirus prosegue e così Mediaset ha stravolto i suoi palinsesti. Dato che la quarantena dura pure ad aprile e il Grande Fratello Vip è praticamente finito (l’ultima puntata andrà in onda mercoledì 8 aprile) Canale 5 ha deciso di mandare in onda due show di successo della rete: Tu si que vales e Scherzi a parte. Una scelta presa anche dopo aver visto il grande successo di Ciao Darwin: nonostante si tratti dell’edizione andata in onda nel 2019 lo spettacolo di Paolo Bonolis è seguito ogni sabato sera da quasi 5 milioni di telespettatori. Un vero e proprio trionfo, nonostante tutto, capace addirittura di battere uno showman molto amato come Fiorello, in replica su Rai Uno con Viva Raiplay.

Belen Rodriguez torna in replica con Tu si que vales

Tu si que vales, programma condotto dal 2014 da Belen Rodriguez, tornerà in onda su Canale 5, in prima serata, mercoledì 15 aprile. Al momento non è chiaro quale edizione verrà riproposta. Per un pelo la soubrette argentina non si scontrerà in tv con il marito Stefano De Martino, in replica su Rai Due ogni lunedì sera con Stasera tutto è possibile.

Scherzi a parte in onda ogni venerdì sera su Canale 5

Scherzi a parte ripartirà invece su Canale 5 venerdì 17 aprile. Mediaset continua dunque a far slittare l’esordio di due fiction pubblicizzate a lungo nell’ultimo periodo: Made in Italy e La cattedrale del mare. Entrambe sono però già disponibili in streaming: la prima su Amazon Prime, la seconda su Netflix.