La cattedrale del mare su Canale 5: trama e quando va in onda

Di cosa parla La cattedrale del mare su Canale 5 e quando va in onda la prima puntata

Arriva su Canale 5 una nuova serie tv spagnola: La cattedrale del mare. Per chi è appassionato di letteratura spagnola il nome non è nuovo: la fiction è infatti tratta dall’omonimo romanzo di successo di Ildefonso Falcones. Che racconta una storia vera, ovvero della nascita della famosa Basilica di Santa Maria del Mar che si trova a Barcellona. La serie tv è stata trasmessa in Spagna nel 2018 ed è attualmente disponibile in Italia su Netflix. Su Canale 5 andrà in onda entro la fine della primavera: al momento Mediaset non ha ancora stabilito una data ufficiale per la prima puntata, che è stata rinviata più volte (inizialmente doveva essere trasmessa a fine dicembre). La cattedrale del mare è composta in tutto da 8 episodi: in chiaro saranno 4 puntate, con 2 episodi per ogni sera.

La trama della serie spagnola La cattedrale del mare su Canale 5

La cattedrale del mare racconta la nascita della Basilica di Santa Maria del Mar – nel XIV secolo – attraverso le vicende del piccolo Arnau. Il giovane è un servo che arriva a Barcellona dopo essere fuggito insieme a suo padre dagli abusi dei signori feudali. All’ombra di quelle torri gotiche, Arnau deve lottare contro fame, ingiustizie e tradimenti, ataviche barriere religiose, guerre, peste, commerci ignobili e indomabili passioni. Ma Arnaud, che a Barcellona è riuscito a conquistare una certa libertà, deve fare i conti soprattutto con un amore che sfida i pregiudizi dell’epoca.

Chi sono gli attori della fiction La cattedrale del mare

Gli attori principali de La cattedrale del mare sono principalmente spagnoli e sconosciuti a gran parte del pubblico italiano. Aitor Luna è Arnau; Pablo Derqui è Joan Estanyol, Michelle Jenner è Mar Estanyol; Josep Maria Pou è Sahat; Silvia Abascal è Ellinor; Nathalie Poza è Francesca Esteve; Andrea Duro è Aledis.