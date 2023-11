Tu si que vales: promo con velata frecciatina a Ballando? (video)

Milly Carlucci contro Maria De Filippi: l’eterna sfida. Come di consueto, anche quest’anno le due primedonne si contendono la prima serata del sabato sera della televisione italiana. Da circa due settimane, su Rai 1 è ripartita la nuova edizione di Ballando con le stelle. In contrapposizione, su Canale 5 va in onda Tu si que vales. Fino ad ora, il talent show di Maria De Filippi ha vinto la gara di ascolti per ben due volte consecutivi. Tuttavia, anche il programma di Rai 1 continua ad ottenere ottimi risultati, alimentando un faccia a faccia sempre più entusiasmante.

Proprio per questo, ogni settimana c’è grande attesa per le due puntate che vanno a scontrarsi. A tal proposito, nelle ultime ore su Canale 5 sta girando una promo che ha attirato particolarmente l’attenzione. Nella pubblicità lanciata dalla Mediaset per l’appuntamento con Tu si que vales di sabato 3 novembre, sembrerebbe esserci una velata stoccata alla trasmissione avversaria. “Noi temiamo qualcuno? Nessuno, nessuno”, queste le parole che si sentono pronunciare dai giudici nella promo, tra lo scorrere delle immagini più belle del programma. Ebbene, diversi telespettatori hanno visto in questa frase una frecciatina a Ballando con le stelle e Milly Carlucci.

Date le vittorie ottenute nelle scorse settimane, la Mediaset avrebbe voluto lanciare un chiaro messaggio, sostenendo di non temere la concorrenza dello show di Rai 1. O, almeno, questa è l’interpretazione che diversi utenti social hanno dato alla promo. Ovviamente, trattasi solo di teorie dei fan del programma e, probabilmente, la rete non aveva realmente secondi fini. Com’è noto, il mondo del web è molto vasto ed è ormai prassi costruire da una semplice frase una storia molto più articolata e complessa della realtà.

Ad ogni modo, ‘Tu si que vales’ e ‘Ballando con le stelle’ continuano ad essere due programmi cardine della televisione italiana che, dopo anni, riescono ancora ad intrattenere una fetta enorme di pubblico. Allo stesso modo, Milly Carlucci e Maria De Filippi hanno più volte dichiarato di non sentire la competizione tra di loro e, addirittura, di confrontarsi spesso proprio per commentare le notizie rilasciate dalla stampa.