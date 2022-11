Siparietto curioso e simpatico nel corso della semifinale di Tu si quel vales. In studio è sbarcato Miki Dark, 56 anni, superbo illusionista che ha effettuato un numero d’alta scuola avvalendosi dell’aiuto di Alessio Sakara e Sabrina Ferilli. All’attrice romana è stata consegnata una fotografia di Maria De Filippi, utile per alla performance. Ed è a questo punto che si è innescata una gag da cui è spuntato inaspettatamente e spontaneamente il nome di Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha Visto?, storico programma in onda su Rai Tre. Sabrina, nello scrutare lo scatto dell’amica, ha avuto qualche perplessità, pensando che si potesse appunto trattare non della moglie di Maurizio Costanzo bensì del volto Rai.

Tu si que vales, spunta il nome di Federica Sciarelli: De Filippi e Sabrina squisite

“Non mi hai riconosciuto?”, ha chiesto Maria alla Ferilli, notando il suo disorientamento, nonostante si sia visto chiaramente che l’istantanea fosse un primo piano della De Filippi. “Mi parevi la Sciarelli qui, che ca**o ne so?”, ha chiosato l’interprete capitolina, provocando una marea di risate in studio. “Non ci vede un ca**o, niente”, ha sussurrato a microfono aperto Maria, rivolgendosi a Rudy Zerbi e lasciandosi andare ad una grassa risata. Dopodiché ha voluto sottolineare la grande stima che ha per la collega della Rai, spendendo per lei parole al miele: “Beh, brava conduttrice, bella signora, conduce Chi l’ha visto in modo egregio”. Subito le ha fatto eco Sabrina: “Accidenti, è straordinaria, io la seguo, la adoro”.

Da evidenziare il gesto gentile che la De Filippi e la Ferilli hanno tributato alla Sciarelli. Anche perché le loro parole non erano scontate. La tv spesso è luogo popolato da persone invidiose, che difficilmente riconoscono la bravura altrui (non tutti, sia chiaro, ma una buona parte assolutamente sì). A maggior ragione se si tratta dell’azienda concorrente.

Maria e Sabrina hanno invece dimostrato per l’ennesima volta di essere delle fuoriclasse e di sapere volare alto. Al di là dei contratti e dei rapporti lavorativi, quando qualcuno si merita un plauso è giusto e garbato farlo. La Sciarelli è una personalità che senza dubbio fa parte di quelle professioniste degne di stima. La conduttrice pavese e la Ferilli lo sanno e infatti non hanno mancato di complimentarsi. Chapeau!