A Tu si que vales, nel corso della puntata in onda il 29 ottobre 2022, sono sbarcati gli acrobati spagnoli Arte Algo, sfoggiando un’esibizione funambolica da dieci e lode. I due artisti sono stati protagonisti di una performance perfetta con delle evoluzioni in aria pirotecniche, delle capriole impossibili e dei salti superbi. Alla fine del numero, gli iberici, originari di Granada, hanno raccolto la standing ovation del pubblico che gli ha dato il 100% dei voti favorevoli. Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti hanno optato per quattro sì, spedendo direttamente in finale il duo. Prima di alzarsi c’è stato un simpatico siparietto tra Teo e Maria, con quest’ultima che ha rifilato una battutaccia al conduttore de Le Iene. Secondo diversi telespettatori del talent show di Canale Cinque, dietro le parole della moglie di Maurizio Costanzo, ci sarebbe altro da leggere tra le righe.

Dopo che gli Arte Algo hanno concluso l’esibizione, Mammucari ha preso parola e ha criticato il duo di acrobati tra il serio e il faceto, utilizzando dei non meglio precisati termini tecnici. Uno scherzo? Pare di sì, peccato che gli artisti spagnoli non abbiano subito compreso che il presentatore li stesse spernacchiando. “Ragazzi, mi preme dirvi che quando parla così scherza”, ha chiosato Maria, facendo tirare un sospiro di sollievo ai concorrenti. Dopodiché Teo ha tentato di cimentarsi in alcune acrobazie degli Arte Algo, mostrando la propria incapacità e stimolando le sbertucciate degli altri giudici.

A questo punto, visto che il pubblico ha dato il 100% dei sì, ecco che i quattro giurati sono stati chiamati a pronunciarsi. Tutti si sono alzati subito, tranne Mammucari che ha, per finta, inscenato il rifiuto. Alla fine, naturalmente, si è alzato, mandando gli Arte Algo in finale per direttissima. Giunto al centro dello studio, Maria lo ha pungolato. “Gli italiani non sono tutti così, lui è un caso particolare io e Gerry ce ne è occupiamo da anni”, ha scandito la De Filippi, rivolgendosi a Teo. Pronto l’eco di Scotti: “Sì, è un percorso di recupero muy dificil”. “Ma ce la faremo”, ha chiosato la conduttrice di Uomini e Donne.

Tutto si è svolto in un clima goliardico, ma, secondo diversi utenti, dietro all’intervento della De Filippi si celerebbe un poco di verità. Cioè? Non è la prima volta che alcuni telespettatori, sui social, sostengono che tra tutti i giurati, quello che Maria ‘striglia’ più spesso, sia proprio Mammucari. Altrimenti detto, c’è chi sostiene che il romano sia il giudice per il quale la De Filippi straveda meno. Da qui le stilettate, seppur spassose. Dicerie… O forse no. Chissà.