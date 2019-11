Tú sí que vales, Maria De Filippi a Sabrina Ferilli: “Hai le mutande?”

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, colleghe e amiche: duo meraviglioso a Tú sí que vales

Puntata frizzantissima quella di stasera di Tú sí que vales con una Maria De Filippi e una Sabrina Ferilli più in forma che mai. Come ben sapete, la conduttrice di Canale 5 e l’attrice sono amiche da moltissimo tempo e quest’affinità diventa sempre più evidente col passare delle puntate: un’affinità che è fatta di battute, sguardi complici, abbracci e molto altro ancora. E a dirla tutta è davvero un piacere vedere che anche nel mondo dello spettacolo esistano rapporti autentici come questo. Proprio quest’autenticità consente alla De Filippi di lasciarsi andare anche con domande piuttosto spinte come quella di oggi. Leggete, leggete…

Tú sí que vales, la domanda di Maria: “Hai le mutande?”

In studio si sono presentati un ragazzo e una ragazza che hanno presentato uno sport piuttosto recente che consiste essenzialmente nell’usare una specie di corda per fare acrobazie. Alla fine dell’esibizione Teo Mammucari ha voluto dimostrare alla Ferilli quanto fosse difficile ciò che avevano appena visto tutti; Sabrina ha accettato e Maria, che intanto non aveva dimenticato che l’amica portasse una gonna, le ha chiesto divertita: “Hai le mutande, sì?”. “Non è che ha pensato ‘Ma tela senti’?”, ha controbattuto la Ferilli che poi scherzando ha subito fatto presente che “Non ce l’ho Maria, quindi sono ca…i vostri!”. Il siparietto si è concluso tra le risate del pubblico e con Sabrina e Teo seduti sulla corda della coppia – i due ragazzi stanno insieme da quattro anni – che ovviamente è passata.

Sabrina Ferilli rivelazione di Tú sí que vales

La puntata di oggi ha dimostrato per l’ennesima volta come la forza di Tú sí que vales stia proprio nei suoi giudici e quest’anno in una fantastica Sabrina Ferilli che quasi ci sta facendo dimenticare la simpaticissima Mara Venier. Spontaneità, emotività, schiettezza e molto altro : una giudice popolare promossa a pieni voti con lode. Vi lasciamo a uno dei momenti più divertenti della puntata che ha avuto proprio Sabrina come protagonista: