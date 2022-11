Jey Lillo, al secolo Gennaro Lillo, è sbarcato a Tu si que vales nella puntata in onda il 5 novembre. Il mago e illusionista, per chi non lo sapesse, è una star sui social: nato nel 1997, ha iniziato ad appassionarsi di magia fin da piccino, dall’età di 9 anni, studiando da autodidatta fino ai 14 anni. Nel 2020 si iscrive a Tiktok e posta per gioco il suo primo video, un successo: un milione di visualizzazioni. Jey ha avuto un’altra intuizione per sbarcare il lunario, a Napoli, ha cominciato a fare irruzione negli esercizi commerciali e a proporre ai dipendenti e ai proprietari dei negozi di regalargli dei prodotti, laddove fosse riuscito a stupirli con le sue performance magiche.

Tu si que vales e le frasi su Napoli

“Io entravo nei negozi di Napoli e dicevo: “Io sono un mago, se vi stupisco voi mi regalate un prodotto del vostro negozio”. Ho iniziato a farmi regalare Goleador e sono finito per fare viaggi a Dubai”, ha raccontato ai quattro giudici di TSQV. A questo punto Maria De Filippi ha pronunciato una frase controversa, qualcuno potrebbe persino affermare che si sia avventurata in un discorso basato su un pregiudizio. “Bravo, solo a Napoli fate ste cose”, ha chiosato la conduttrice pavese, salvandosi poi in corner: “Io lo apprezzo, trovo che sia l’arte della strada e dell’arrangiarsi”. Un complimento verso i napoletani o piuttosto una frase infelice? Ognuno giudichi da sé. Quasi certo che se una simile frase fosse stata scandita da qualcun altro personaggio vip, avrebbe potuto essere bersaglio di critiche feroci.

Maria De Filippi non è stata la sola ad aver scandito una frase ‘delicata’ in riferimento al capoluogo campano e ai suoi abitanti. Anche Teo Mammucari è stato protagonista di un’uscita simile. “Per entrare a Napoli e fot***re i napoletani devi essere bravissimo, perciò stravali per me”, ha dichiarato il timoniere de Le Iene nel dare il suo voto favorevole a Jey Lillo. Pure in tal frangente vale in medesimo quesito posto prima in merito alla frase detta dalla moglie di Maurizio Costanzo: un complimento o un sotterraneo pregiudizio nei confronti del popolo partenopeo?

Al di là delle esternazioni controverse, Jey Lillo ha convinto tutti, sia i giurati e sia il pubblico, strappando quattro sì e il voto favorevole della giuria popolare rappresentata da Sabrina Ferilli. Proprio l’attrice romana, poco prima della performance del giovane tiktoker napoletano, è stata protagonista sul palco, esibendosi in una roboante danza con il membro dei talentuosissimi Skating Tribertis. Un numero che non è stato per nulla una passeggiata, con la Ferilli che ha volteggiato velocissimamente tra le braccia dell’artista.