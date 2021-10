Tu si que vales, Maria chiama Giulia: brividi in pista con Giovanni e Agnese

Uno dei momenti più emozionanti della puntata di Tu sì que vales trasmessa da Canale 5 il 30 ottobre è stato senza ombra di dubbio l’arrivo di Giovanni e Agnese. Stiamo parlando di due ragazzi down che hanno alle spalle una storia davvero bella, di rivalsa e di rinascita.

Giovanni e Agnese sono due ragazzi diversamente abili presentati in puntata dal bolognese Giacomo. Quest’ultimo rappresenta Associazione di idee, che costruisce vari progetti di inclusione sociale. Fra di questi c’è un’iniziativa che include 12 ragazzi con la sindrome di Down. A tutti loro viene insegnato ad avere più autonomia per potere, un giorno, vivere in modo indipendente. Non da soli, ma perlomeno senza i genitori. Le abilità e le competenze che hanno imparato in questi anni come cucinare o avere cura della casa hanno pensato fossero utili anche per lavoro. Per questo è stato aperto un B&B nel dicembre del 2021 che si chiama Via delle idee e che è gestito proprio da Giovanni e Agnese.

I due ragazzi visti in puntata gestiscono insomma il grosso di questa struttura. Giovanni si occupa della parte della libreria e dell’accoglienza delle persone e di “cose informatiche. Agnese, dal canto suo, si occupa dei bagni, dei rifiuti organici e di rifornire il frigorifero.

Una volta presentati i due e la loro storia, Giacomo ha invitato tutti i giudici sul palco per un selfie di gruppo. Giovanni, però, non aspettava nient’altro che potersi scattare una foto con uno dei suoi idoli. Ad un certo punto, infatti, Maria de Filippi chiede a Giovanni se avesse visto Amici. Quando lui ha risposto con un deciso sì la conduttrice ha colto la palla al balzo. Maria de Filippi ha voluto così regalare una nuova soddisfazione al ragazzo, chiedendo alla ballerina Giulia Stabile di salire sul palco per conoscerlo, per ballare e per farsi una foto con lui.

La scena ha commosso moltissimo i fan da casa. Su Twitter, in particolare, i fan di Giulia Stabile si sono sbizzarriti con un sacco di tweet di apprezzamento per il siparietto.

Il selfie di gruppo e quello con Giulia Stabile, alla fine, sono stato l’occasione per fare ai giudici di Tu si que vales una solenne promessa. La De Filippi, Zerbi, la Ferilli e Gerry Scotti sono stati ufficialmente invitati al B&B gestito dai due ragazzi.