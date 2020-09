Tu Si Que Vales, Lucillio: “Prove della mia Santità”, ma la Chiesa lo snobba

Ha 24 anni, si chiama Lucillio e da circa sei mesi suona il pianoforte. Nessun insegnamento, tutto quello che sa afferma di averlo imparato da solo. Nella prima puntata di Tu Sì Que Vales si è presentato in studio raccontando che crede di aver avuto un dono divino. Dopo l’esibizione, che non ha convinto nessuno dei giudici (gli hanno rifilato 4 no), ha attaccato a muso duro Rudy Zerbi che non gli ha riconosciuto alcun tocco geniale al pianoforte. Andando a spulciare il profilo Facebook del giovanotto, ora emerge dell’altro: pare che il ragazzo sia convinto di essere a contatto con la “santità”, tanto che ha scritto al Vescovo “per poi arrivare da Papa Francesco”. Peccato che al momento la Chiesa sembra non volergli dare ascolto, snobbando le sue convinzioni. Lucillio, però, continua per la sua strada e tuona anche sul presunto “miscuglio di religioni” in corso.

Tu Si Que Vales, Lucillio: “Ci sono prove della mia Santità”, ma la Chiesa lo snobba

“Le prove della mia santità sono rappresentate in primis da un’aureola attorno alla teca del Cristo in camera di mia nonna d’Ari Rosalia (Santa in cielo e in terra) apparsa circa 10 anni fa, e della quale in famiglia siamo tutti a conoscenza. La seconda è rappresentata dall’apparizione dell’ombra di Gesù Crocifisso incisa nel legno della porta di casa mia, apparsa all’incirca due mesi fa”. Così scriveva lo scorso 17 agosto Lucillio su Facebook, con tanto di foto e video per corroborare la sua tesi. E non è finita qui: il giovane narra che i suddetti fatti da lui descritti, “come da prassi”, sono stati raccontati all’istituzione ecclesiastica in quanto da lui considerati “fenomeni mistici”. Allo stesso modo, spiega sempre il 24enne, la Chiesa è a conoscenza anche del fatto “che faccio cantare i pianoforti”. Alla luce di tutto questo, Lucillio afferma di aver cercato di incontrare il Vescovo per poi arrivare al Papa “per una semplice benedizione”. E? “Attorno a me indifferenza, paura e invidia….”

Tu Si Que Vales, Lucillio e la teoria sul “miscuglio di religioni”

Visto che la Chiesa non lo ha calcolato, Lucillio è giunto alla seguente conclusione: “È chiaro che negli anni e con la venuta dell’Islamismo in Italia l’immagine del Cristo come unica via per la salvezza, sia stata sostituita da una filosofia di vita atta alla dissolutezza e al miscuglio di religioni che non fa altro che alimentare il dubbio nei fedeli. Esiste una sola religione al mondo, quella Cristiana, composta da Dio, Gesù, i Santi, Satana e i diavoli, ed io ne sono il più grande esponente vivente”.

Le prove della mia santità sono rappresentate in primis da un'aureola attorno alla teca del Cristo in camera di mia… Gepostet von Lucilio Jr Rizzo am Montag, 17. August 2020

Lucillio e Zerby: la lite a Tu Si Que Vales

Come sopra accennato, il compositore autodidatta ha messo in mostra le sue doti nella prima puntata della nuova stagione di Tu Sì Que Vales, non convincendo i giurati. Con Zerby si è accesa una discussione che ha via via preso toni sempre più roventi. A far da pompiere Maria De Filippi che ha cercato di placare il ragazzo, invitandolo ad avere più pazienza e a far tesoro delle critiche.