Tu si que vales, Littizzetto menziona Belen: intanto l’argentina tace

Sabato, 23 settembre, ha avuto inizio la nuova edizione di Tu si que vales. La prima puntata del talent show è andata in onda durante la prima serata di Canale 5, per la grande gioia dei telespettatori che aspettavano da quasi un anno il ritorno dell’amato programma. Quest’anno la trasmissione ha una grande novità: Luciana Littizzetto ha preso il posto di Teo Mammuccari come quarto giudice. Dopo l’addio della comica alla Rai, Maria De Filippi ha subito colto l’occasione per arruolare la sua fidata amica in uno dei suoi programmi. Ma, la presenza della Littizzetto non è l’unico grande cambiamento di quest’edizione. Dopo ben 9 anni, Belen Rodriguez non è tornata alla conduzione del talent show. I presentatori di Tu si que vales, adesso, sono ‘solo’ (si fa per dire) tre: Giulia Stabile, Alessia Sakara, Martin Castrogiovanni.

Prima del suo debutto nel programma, Luciana Littizzetto è stata introdotta da un filmato di presentazione dove si è ripercorsa la sua carriera. Dopodiché, la comica, in jeans a zampa d’elefante e maglietta nera, ha fatto il suo ingresso accompagnata a braccetto dai due conduttori Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Nell’entrare in studio, è stato inevitabile notare la forte emozione di Lucianina. Dunque, per rompere il ghiaccio, l’attrice ha subito esclamato: “Sono venuta al posto di Belen“. Una battuta che ha molto divertito il pubblico, facendo riferimento all’assenza della Rodriguez, ormai lontana da Mediaset.

Intanto, però, Belen è rimasta in silenzio. La showgirl argentina non solo non ha risposto alla menzione della Littizzetto, bensì non è proprio apparsa sui suoi social durante l’intera giornata. In tanti si aspettavano un messaggio di incoraggiamento della 38enne verso i suoi ex colleghi per l’inizio della nuova edizione. In fondo, la conduttrice è un volto storico di Tu si que vales, essendone stata la conduttrice sin dalla prima edizione. Tuttavia, non è andata esattamente così. Da parte di Belen, infatti, tutto tace. A questo punto, alcuni si chiedono se questo silenzio sia dovuto a qualche frattura interna con la trasmissione. Sarà per questo o si tratta di una semplice coincidenza? Chissà…