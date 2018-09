Tu Si Que Vales, Iva Zanicchi giudice: nuovi complimenti a Belen

Tu Si Que Vales, Iva Zanicchi in giuria: speciali parole per Belen Rodriguez

In questa nuova edizione di Tu Si Que Vales, in partenza Sabato 29 Settembre 2018, Iva Zanicchi prende il posto di Mara Venier. La nota cantante si preoccuperà di dare voce al giudizio del popolo. L’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato una curiosa e interessantissima intervista rilasciata proprio dal nuovo giudice del programma in onda su Canale 5. Iva è entusiasta di aver ricevuto tale proposta, tant’è che ha confessato di aver sempre seguito la trasmissione da casa insieme a tutta la sua famiglia. Sembrerebbe proprio che la donna abbia una buonissima opinione su tutti i suoi colleghi, in particolar modo ha avuto delle bellissime parole nei confronti di Belen Rodriguez. Ricordiamo infatti che l’argentina conduce il programma da ormai diversi anni e quest’anno torna sul palco con al suo fianco Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales: i complimenti di Iva Zanicchi

Belen Rodriguez sembra aver conquistato anche il cuore di Iva Zanicchi. Al giornale di gossip, la cantate non ha speso altro che bellissime parole nei confronti dell’argentina. “E poi c’è Belen, che donna! Con quella falcata felina e quel fisico! Ha visto che fondoschiena da urlo?!” Insomma, l’opinione della Zanicchi sulla Rodriguez pare sia molto chiaro. In ogni caso, la donna ha avuto una buona impressione anche nei confronti di tutti gli altri. “Con Gerry Scotti sono stata vicina di camerino per anni. Lo amo, è simpatico e poi fa finta di essere soltanto un presentatore, mentre invece sa anche recitare, cantare ed è anche un po’ comico. Teo Mammucari non lo conoscevo molto bene ed è stato una scoperta. Ha un’ironia accattivante e pungente. Rudy Zerbi è un grande esperto di musica e sa stare al gioco con grande con grande senso dell’umorismo.”

Tu Si Que Vales torna: Iva Zanicchi nuovo giudice

La nuova edizione di Tu Si Que Vales regalerà senza dubbio nuovissimi e fortissime emozioni. Nonostante Mara Venier abbia ormai lasciato la trasmissione. Iva Zanicchi sarà sicuramente in gradi di regalare delle grandi risate al pubblico a casa e in studio.