Iva Zanicchi: il debutto a Tu sí que vales e il pensiero su Belen Rodriguez

Iva Zanicchi intervistata prima del suo debutto a Tú sí que vales: “Sarà difficile, sarà un pessimo giudice”

Il debutto in prima serata a Tú sí que vales pare emozionare non poco Iva Zanicchi in questo periodo. Intervistata dal settimanale Chi, infatti, la cantante di Zingara ha fatto sapere di non stare nella palle all’idea di doversi confrontare con il pubblico e con i concorrenti che prenderanno parte allo show quest’anno. “Ce la metterò tutta” ha infatti dichiarato a tal proposito l’artista”Ma sarà difficile non immedesimarsi negli artisti, bravi o cani che siano, che si esibiranno davanti a tutti noi”. Il motivo? “Essendo una cantante me li ricordo bene i miei inizi e l’ansia da prestazione”. Questa sua forte empatia nei confronti dei partecipanti, difatti, l’ha spinta addirittura a dichiarare: “Sarò un pessimo giudice. Lo dico fin da ora in maniera da evitare chiacchiere e discussioni”.

Ivan Zanicchi parla di Belen Rodriguez: “Una bellezza mozzafiato, una talento indiscutibile”

Tú sí que vales la Zanicchi lo ha sempre seguito da casa, soprattutto quando al suo posto c’era seduta Mara Venier. Di quelli che oggi sono i suoi compagni e che, fino a l’anno scorso, guardava come telespettatrice, oggi infatti dice: “Maria De Filippi è la regina della televisione. Gerry Scotti? Mitico. Teo Mammuccari è il simpatico” mentre Rudy Zerby, in fine, viene definito dalla stessa “Bravissimo”. E della Rodriguez, invece, che cosa pensa Iva adesso che ha avuto modo di lavorarci? “Belen è di una bellezza mozzafiato e ha un talento indiscutibile”.

Tú sí que vales: Mara Venier lascia il programma per tornare a Domenica In

Quest’anno i telespettatori affezionati a Tú sí que vales, così come Iva Zanicchi, dovranno fare i conti con un’assenza molto importante nello show. A vestire i panni di giudice popolare, infatti, non ci sarà più Mara Venier che, come molti sanno, torna in casa Rai alla conduzione di Domenica In.