Tu si que vales, imbrattata la Louis Vuitton della Ferilli: parolacce in diretta

Stavolta l’ometto Giovannino l’ha fatta grossa: ha imbrattato il trolley griffato Louis Vuitton di Sabrina Ferilli. E l’attrice romana non l’ha presa affatto bene. Il siparietto è andato in scena nel corso della finale di Tu si que vales, in diretta. Ad un certo punto il ‘nemico’ giurato della capitolina è riuscito ad infilarsi nel camerino di quest’ultima, naturalmente ripreso dalle telecamere, e a farle l’ennesimo sgarro. Subito si è capito che Sabrina non avrebbe preso di buon grado il ‘colpo basso’. E infatti così è stato. Puntuali come un orologio svizzero anche le lamentele della Ferilli nei confronti di Maria De Filippi, da sempre considerata la ‘mandante’ dell’operato di Giovannino.

Tu si que vales (finale 2021), lo scherzo di Giovannino provoca una reazione scatenata di Sabrina Ferilli: parolacce e avvertimenti

A un certo punto della diretta Giovannino ha chiesto la linea, domandando di parlare con i giurati che lo hanno visto apparire su uno schermo dello studio, dentro al camerino di Sabrina. “Ho qui la panna spray”, ha sottolineato l’ometto, facendo immediatamente capire di avere l’intenzione di sporcare la valigia dell’attrice. “No Giovanni, non lo fare”, il monito della De Filippi. Alla Ferilli si sono drizzati in piedi i capelli: “Se fa una cosa del genere, Maria, sono ca…i tuoi. No, Maria, non rido. Ti mando a monte la diretta”.

Pure Belen Rodriguez ha compreso in fretta che lo scherzo sarebbe stato pesante. “La panna sulla Vuitton, no! Il pubblico non sa che tiene particolarmente a quella valigia”, la sottolineatura della modella argentina. Fatto sta che Giovannino non ha fatto marcia indietro. “Mo mi alzo e mandiamo a put..ne la diretta. Ma questo è proprio rinc…..nito, è matto”, l’ultimo avvertimento di Sabrina che non ha avuto l’effetto sperato. Giovannino ha spruzzato la panna sulla Louis Vuitton per poi darsela a gambe, inseguito dalla capitolina nel dietro le quinte dello show.

Una lunga rincorsa che non ha però portato alla ‘cattura’ dell’ometto. Così la Ferilli ha fatto rientro in studio, scatenandosi contro Maria, che le ha ricordato che la trasmissione stava andando in diretta. “Mi ha sporcato tutto il trolley, ma tu Maria sei impazzita. Ma ti strilleranno pure a te da Milano“, ha attaccato Sabrina, prevedendo un rimbrotto dei vertici del Biscione. Infine la chiosa salata: “Mi ha sporcato tutto, è tutto zozzo. Tanto me lo ricompri tu. Ce li hai i soldi!”.

Poco prima dello scherzo di Giovannino, da segnalare il dolce gesto di Belen Rodriguez nei confronti di Giulia Stabile. La showgirl, vedendo la giovanissima ex allieva di Amici un poco impacciata, l’ha teneramente accarezzata mentre stava presentando.