La famosa conduttrice, moglie di Maurizio Costanzo, continua a scegliere abiti super griffati per le sue apparizioni in tv

Ormai è chiaro: Maria De Filippi è un fan del tailleur! Pratico, comodo, sempre elegante, raffinato e tornato di gran moda negli ultimi anni: la conduttrice Mediaset non sembra proprio farne a meno quando è al lavoro. La 60enne indossa spesso un completo giacca-pantalone a Tu si que vales, il programma del sabato sera di Canale 5 dove ricopre il duplice ruolo di giurata e produttrice.

Per la puntata in onda sabato 5 novembre Maria De Filippi ha optato per un tailleur rosa abbinato a top e scarpe rosse. Una combinazione perfetta, per un outfit decisamente chic e convincente. Come sempre, però, i completi scelti dalla moglie di Maurizio Costanzo non sono proprio alla portata di tutti…Ancora una volta, infatti, Queen Mary ha optato per una creazione di Alexander McQueen, uno degli stilisti inglesi più famosi (e costosi) al mondo.

Una vera e propria celebrity del mondo della moda: un creativo di cui Maria De Filippi va letteralmente pazza. La presentatrice sfoggia spesso le creazioni di McQueen insieme a quelle del francese Yves Saint-Laurent. Tornando al tailleur rosa va segnalato che solo la giacca, un blazer doppiopetto in lana, costa ben 1990 euro. Un prezzo non adatto a tutte le tasche…

Realizzato in pura lana, è un capo lussuoso e colorato dove è impossibile non notare l’alta sartorialità del brand inglese. Lungo fin sotto i fianchi, il blazer presenta inoltre delle spalline imbottite. E i pantaloni? Sempre Alexander McQueen, il loro costo si aggira intorno ai 700 euro. Insomma un look di lusso, lontano da ogni genere low cost, per Maria De Filippi…

Quando è sul piccolo schermo alla regina di Mediaset piace molto sfoggiare capi griffati, di ottima fattura, e soprattutto in grado di esaltare il suo fisico perfetto. Maria De Filippi è una grande sportiva e si tiene in forma tra tennis, crossfit e palestra. Nonostante i numerosi impegni di lavoro non rinuncia mai all’attività fisica.

La conduttrice è inoltre molto attenta alla dieta, o meglio segue un regime alimentare sano. Le giuste porzioni di carboidrati e proteine, tanta frutta e verdura e niente alcol e dolci (di cui non è particolarmente ghiotta).