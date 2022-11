Giovannino show: nella semifinale di Tu si que vales, l’istrionico piccoletto ha avuto più spazio del solito, ingaggiando una serie di duelli esilaranti con Sabrina Ferilli. Naturalmente non sono mancati i classici scoppi di petardi e le urla stridenti. Il momento più goliardico si è dipanato quando Giovannino è spuntato in studio a bordo di uno skate, arrestando la sua corsa innanzi all’attrice romana, invitandola con i suoi modi fanciulleschi a ripetere la sua stessa entrata, ossia ad inforcare lo skate. Come ha preso la sfida la Ferilli? Ovviamente non bene, rifiutandosi di eseguire i desiderata del comico. Così quest’ultimo ha rilanciato, promettendo che se Sabrina fosse riuscita a percorrere lo studio con lo skate avrebbe abbandonato per sempre la trasmisisone.

“Allora facciamo così, ascoltatemi tutti, mi voglio rovinare. Occasione last minute”, ha chiosato Giovannino. “Se tu lo fai come me, sparisco, per sempre. Rosso di sera bel tempo si spera, a caval donato non si guarda in bocca, mo fallo tu”, ha aggiunto per poi tentare di essere più convincente, pronunciando un perentorio: “Fallo subito, ho detto fallo tu, subito”. Come al solito la Ferilli ha invitato in romanesco il piccoletto ad andarsene, prendendosela con Maria De Filippi, da sempre ‘alleata’ del piccino.

La conduttrice pavese ad un certo punto ha pure manifestato un sussulto stizzito. “Basta Maria”, la richiesta di Sabrina. “Ma basta niente! Se ti chiede di fare una cosa, falla, una volta falla”, la replica secca della moglie di Costanzo. “Ma se non sono capace di andare su sto ca**o di coso”, la contro-risposta della Ferilli. Discussione chiusa, con Giovannino che ha fatto scoppiare uno dei suoi famosi petardi, facendo saltare dalla sedia Sabrina.

Tu si que vales, Giovannino è una boccata di aria fresca per il programma

Giovannino ‘mitologico’. Il piccoletto è una vera e propria boccata di aria fresca per il talent show di Canale Cinque: tempi televisivi perfetti, simpatia innata, superba intesa giocata sullo ‘scontro’ con la Ferilli sono i fattori che lo rendono un ‘ingranaggio’ che si sposa appieno con le dinamiche della trasmissione. In un programma già senza sbavature come Tu si que vales, la sua presenza garantisce un ‘plus’. E il pubblico ringrazia: sui social tantissimi non vedono l’ora di assistere alle sue gag, pochissimi invece gli interventi che lo vorrebbero vedere ridimensionato.

Chi è Giovannino di Tu si que vales

Chi c’è dietro a Giovannino? L’attore Giovanni Iovino, 27 anni. L’uomo ha recitato in pellicole di successo, tra cui Gomorra (qui tutto quello che c’è da sapere su Iovino).