Giovannino Tu sì que vales, chi è il piccoletto dispettoso di Sabrina Ferilli

Vi siete chiesti per tanti sabato sera chi è Giovannino di Tu sì que vales? Adesso che l’edizione 2021 è terminata è arrivato il momento di scoprirlo. Il pubblico magari si aspettava di assistere alla rivelazione proprio nella finale di ieri sera, ma non è successo. Così ci ha pensato il Web a portare alla luce Giovannino senza il mantello rosso e la maschera blu. Gli spettatori hanno aperto scommesse per tutte queste settimane, la stessa Sabrina Ferilli era curiosa di sapere quanti anni ha Giovannino. Ha provato a chiederlo a lui direttamente, ma le è arrivata la solita risposta: “I fatti tuoi mai!”.

Adesso tutti potranno sapere chi si nasconde dietro al piccoletto dispettoso di Sabrina Ferilli. A svelare il mistero è stato Fanpage, che ha riportato anche il vero nome di Giovannino. E di sicuro susciterà non poca curiosità, visto che è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’edizione 2021 e sui social tutti parlano di lui. Giovannino ha conquistato gli italiani con la sua simpatia e i suoi dispetti. Non ha conquistato la Ferilli, è vero, ma in compenso sta ricevendo affetto da tutte le parti d’Italia. Su Twitter, e non solo, tutti impazziscono per lui!

Ma allora, chi c’è dietro a Giovannino di Tu sì que vales? Il piccoletto dispettoso è stato interpretato da Giovanni Iovino, un attore e cabarettista di Napoli che si è divertito a regalare sketch con il so mantello rosso in questi mesi. Sotto la maschera di Giovannino quindi c’è lui. Il suo nome è davvero Giovanni e su Instagram si fa chiamare proprio @giovanni_is_giovannino. Insomma, il nome è vero! Si diverte anche su Tik Tok, dove potete trovarlo come @jonnytokk. Sabrina sarà lieta di sapere l’età di Giovannino: ha 26 anni.

Giovannino di Tu sì que vales non è il primo ruolo nel mondo dello spettacolo per Iovine, anzi vanta ruoli non indifferenti. Ha recitato nella terza stagione di Gomorra, poi al cinema in Napoli Velata di Ferzan Ozpetek e anche in Pinocchio di Matteo Garrone, dove ha interpretato Pulcinella e il coniglio. Fa parte di una compagnia teatrale e dopo il programma di Maria De Filippi potrebbe tornare con molta probabilità anche in televisione. D’altronde il pubblico già sente la mancanza del piccoletto dispettoso!