Giallo a Tu si que vales. Lungo tutta la puntata è stata mostrata Tina Cipollari nel dietro le quinte del talent show. La vulcanica opinionista di Uomini e Donne avrebbe dovuto intervenire con un siparietto e poi presentare il suo nuovo libro autobiografico, Piume di struzzo (già illustrato la scorsa settimana a Verissimo). Il programma di Canale Cinque, per anticipare l’ospitata, sui suoi profili social, nelle scorse ore, ha anche divulgato delle clip attraverso le quali ha annunciato la presenza della donna laziale. Il pubblico che è rimasto sintonizzato sull’ammiraglia Mediaset fino oltre l’una di notte, però, non ha visto alcuna performance della Cipollari. Evidentemente la sua ospitata è stata tagliata. Sui social diversi gli utenti che hanno protestato, lamentandosi della faccenda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it)

Tu si que vales: Alberto Urso si esibisce, Tina Cipollari inspiegabilmente tagliata

Chi invece ha avuto spazio è stato Alberto Urso, ex allievo di Amici di Maria De Filippi che è sbarcato in studio con il suo nuovo gruppo, i The Tenors. Con la band ha cantato un paio di pezzi inediti, tra cui Miracle, per poi ringraziare la conduttrice pavese che da sempre è una sua fan, gli dà visibilità, lo sponsorizza e gli offre l’opportunità di esibirsi nei programmi da lei timonati.

Lo show di Canale Cinque non ha fatto una bella figura

Tornando alla Cipollari, resta da capire se la sua ospitata sarà recuperata o meno nelle prossime puntate (Tu si que vales è uno show registrato e con il ‘taglia e cuci’ potrebbe essere riproposta prossimamente). Ciò detto, il programma dell’ammiraglia Mediaset non ha fatto una bellissima figura: annunciare un ospite, mostrarlo nel dietro le quinte, fare credere al pubblico che si esibirà e poi non inserirlo in scaletta, non è proprio il massimo della vita, per dirla con un eufemismo. Pazienza, è andata così. Amen!