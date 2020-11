Tu Sì Que Vales, Filippo fa spogliare i giudici: Rudy in mutande (Video)

La semifinale di Tu Sì Que Vales, in onda questa sera 21 novembre 2020, diverte ed emoziona il pubblico di Canale 5. In particolare, ad attirare l’attenzione ci ha pensato Filippo Re, che ha fatto spogliare (letteralmente) Rudy Zerbi! Ebbene sì, il professore di Canto di Amici è rimasto in mutande! Un’esibizione, questa, che ha conquistato i telespettatori, i quali hanno subito commentato l’accaduto sui social. Sul palco il sensuale concorrente ha affermato di essere un sensitivo, pronto a convincerli con una prova decisamente particolare. Scendendo nel dettaglio, il semifinalista ha richiesto la partecipazione dei quattro giudici, su cui sono state poste diverse domande sulla propria vita personale. Lui ha dovuto indovinare la risposta. Ma c’è un ma: ogni volta che è riuscito ad centrare l’obbiettivo, il giudice protagonista della domanda ha dovuto togliersi un indumento.

Filippo ha informato poi i presenti in studio e il pubblico a casa che, qualora avesse sbagliato la risposta, si sarebbe lui stesso tolto gli indumenti. Dunque, si è aperto un momento davvero piccante in questa semifinale. Quando è arrivato il turno di Rudy, ovviamente, non sono mancate le risate! Filippo ha, infatti, indovinato tutte le risposte, una dietro l’altra. A questo punto, Zerbi è stato costretto a spogliarsi, partendo dalla giacca. Non è finita qui, perché Rudy si è ritrovato a dover togliere tutti i suoi indumenti, fatta eccezione per le mutande! Il giudice ha tentato di coprirsi con una giacca, fortemente imbarazzato. Naturalmente, i suoi colleghi non sono riusciti a trattenere le risate.

Maria De Filippi è scoppiata a ridere, seguita da Sabrina Ferilli che ha anche definito Zerbi ‘cicciottelo’. Le battute sono arrivate un po’ da tutti, anche dai conduttori. Filippo ha conquistato il pubblico quando ha sbagliato le risposte, mostrando il suo fisico. Intanto, Teo Mammucari ha dovuto togliere solo la giacca. Invece, con grande eleganza, Maria e Sabrina hanno tolto le scarpe. Pertanto, è andata male solo a Rudy! Come sempre, il giudice di Tu Sì Que Vales è stato al gioco e ha fatto morire dalle risate i presenti e il pubblico a casa! Filippo è riuscito anche ad approdare nella finale, in onda il prossimo sabato!