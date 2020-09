Tu Si Que Vales, Elisabetta: “Sono stata violata”. De Filippi e giuria toccati

By

Emozioni forti nel terzo appuntamento di Tu Si Que Vales (Canale 5). A innescarle l’esibizione di Elisabetta Tarducci, 49 anni, che ha intonato ‘Donna’ di Mia Martini. Ma a colpire di più è stato ciò che la cantante ha dichiarato dopo la performance: Elisabetta, a cui sono scese anche delle lacrime di dolore durante la presentazione del brano, ha raccontato di aver scelto ‘Donna’ in quanto parla di donne “violate e maltrattate”. “Io sono una di quelle”, ha chiosato a un certo punto, lasciando i giurati e tutto il pubblico presente in studio di sasso. La prima a rispondere è stata Maria De Filippi che ha cercato di capire qualcosa di più sul vissuto della 49enne, la quale ha raccolto il giudizio favorevole di tutti e quattro i giurati oltre a strappare un 94% di consensi positivi dalla giuria popolare.

Tu Si Que Vales, Elisabetta e la storia personale delle violenze subite: il commento di Maria De Filippi

“Questa canzone parla di donne violate e maltrattate… Io sono una di quelle. Ho portato questo brano perché mi rappresenta e rappresenta tutte le donne italiane che con i loro figli vengono violate e uccise”. Così Elisabetta dopo la performance da cardiopalma a Tu Si Que Vales. “Hai fatto bene a scegliere questo pezzo. Vuol dire che tu ti sei liberata da queste violenze”, ha rotto il ghiaccio Maria De Filippi, cercando di comprendere meglio la storia personale alquanto delicata della Tarducci. “Non è facile, io ho una figlia di 11 anni e devo sempre stare attenta”, ha risposto la cantante aggiungendo una verità profonda: “Le fragilità a volte servono anche a mostrare il coraggio”. La De Filippi ha quindi sottolineato come la figlia undicenne debba essere orgogliosa di avere una mamma così forte, capace di liberarsi dai lacci insidiosi e drammatici delle violenze domestiche.

Tu Si Que Vales, la storia di Elisabetta Tarducci colpisce la giuria: commenti a caldo

“Si vedeva che portava qualcosa di suo nel brano, brava”, ha detto Sabrina Ferilli, particolarmente coinvolta dal punto di vista emotivo dalla performance di Elisabetta e dalla sua confessione. Quindi Teo Mammucari: “Tanti hanno tecnica ma non hanno un’anima. Tu ce l’hai”. Anche i giurati Rudy Zerbi e Gerry Scotti hanno espresso pareri positivi, venendo colpiti da forza d’animo della 49enne che alla fine dell’esibizione ha raccolto pure la standing ovation del pubblico presente in studio. E pensare che poco dopo essere salita sul palco, per l’emozione, ha dovuto ricominciare da capo. Ne è proprio valsa la pensa darle una seconda opportunità.