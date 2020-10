Veronica Franco non ce l’ha fatta ed è morta a soli 19 anni. La ragazza che poche settimane fa ha stregato la giuria di Tu Si Que Vales, esibendosi su una sedia a rotelle sulle calorose note di Hallelujah e facendo incetta di apprezzamenti (ha raccolto il pieno favore di tutta la giuria del programma di Canale 5 formata da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi), si è spenta. Da tempo, più precisamente dal 2018, la giovane lottava contro la leucemia, sottoponendosi a diverse cure e terapie che, come riporta Fanpage.it, le avrebbero causato delle complicazioni neurologiche.

Veronica Franco è morta a soli 19 anni: la sua performance a Tu Sì Que Vales fece incetta di apprezzamenti

Veronica ha lasciato la sua famiglia: la madre, il padre e la sorella Michela, donatrice per il suo trapianto di midollo. A dare la triste notizia sui social è stato il biker Vanni Oddera che da tempo è impegnato a portare il proprio contributo negli ospedali pediatrici. Oddera è stato il primo sponsor di Veronica. Fu infatti lui che, una volta ascoltata la voce dell’amica, cercò di valorizzarne il più possibile il talento, conducendola a Tu Si Que Vales. Anche qui fu un tripudio, con la giuria che scoppiò in lacrime dall’emozione dopo aver sentito la performance. “Hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita”, ha dichiarato Vanni su Facebook, salutando per l’ultima volta la giovane. Di seguito il messaggio completo pubblicato dal biker sui social:

Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita.La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore Ti voglio Bene Veronica Gepostet von Vanni Oddera am Donnerstag, 15. Oktober 2020

Tu Si Que Vales, l’esibizione di Veronica Franco che ha stregato la giuria

Era il 12 settembre 2020 quando Veronica si è presentata sul palco del popolare programma di Canale 5. Fin dall’inizio della sua performance si è capito che la giovane, giunta all’appuntamento televisivo su una sedia a rotelle, era in possesso, oltreché di qualità canore importanti, di una carica emozionale non comune. Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Mammucari, Zerbi e soprattutto Gerry Scotti sono rimasti particolarmente commossi dall’esibizione. Arrivarono anche diverse lacrime, assieme a una meritata ovazione del pubblico. “Per me il palco è tutto”, spiegava la Franco, raggiante per aver potuto esprimere le proprie doti su un palco così importante come quello offerto dalla trasmissione Mediaset.