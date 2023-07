Tu si que vales: coppia che ballò con Celentano strega tutti, chi è

Nella giornata di mercoledì 26 luglio si è conclusa la registrazione del primo blocco di riprese di Tu si que vales 2023, noto talent di Canale 5. Sulla nuova stagione del programma continuano a fuoriuscire anticipazioni e retroscena. L’ultima, in particolare, vede protagonisti Joey & Rina, un importante duo di ballo che, recentemente, ha spopolato sui social.

Joey & Rina, successo a Tu si que vales: l’anticipazione

Come riportato da Tvpertutti, Joey & Rina si sarebbero esibiti, come concorrenti, nell’ultima registrazione di mercoledì 26 luglio, in un medley degli ultimi tormentoni di Annalisa (Mon Amour, Bellissima e Disco Paradise). Sembra che la loro performance abbia conquistato la giuria e il pubblico presente. Il duo, d’altra parte, gode di una certa fama anche sui social grazie alle coreografie di ballo proposte, spesso semplici e coinvolgenti.

Per Joey & Rina quella a Tu si que vales non rappresenta la prima esperienza televisiva. Il duo, coppia anche nella vita, era stato recentemente ospite di Alessandro Cattelan nel programma Rai 2 Stasera C’e Cattelan, dove si erano esibiti assieme ad Alessandra Celentano. A Propaganda Live, invece, Joey & Rina avevano ballato la sigla del programma La7. Tra le apparizioni televisive, infine, si ricorda anche quella ad UnoMattina in Famiglia su Rai1.

Chi sono Joey & Rina, il noto duo di ballo

Joey Di Stefano e Rina Di Liberto sono due ballerini originari di Ramacca, in provincia di Catania. Alla guida di una scuola di ballo a San Gregorio, il duo si è guadagnato una certa popolarità su TikTok, sbancando con la coreografia di Bellissima, la canzone di Annalisa. Le loro coreografie semplici e facili da eseguire hanno coinvolto persone di tutte le età, arrivando a ballare nelle piazze e dando vita ad un vero e proprio fenomeno social.

Tu si que vales 2023: le altre anticipazioni

Tu si que vales, invece, tornerà a settembre, in prima serata su Canale 5. Diversi sono gli episodi trapelati relativi alle riprese svoltesi in questi giorni. Pare, infatti, che Giulia Stabile, più volte chiamata da Maria De Filippi, si sia rifiutata di danzare sul palco assieme ad un gruppo di ballerini professionisti, per poi cedere e scendere in pista. Ci sarebbe stato anche un momento di tensione con un concorrente terrapiattista e no vax, il quale si sarebbe scontrato con i giudici. Un’ultima anticipazione, invece, riguarderebbe la lite tra Sabrina Ferilli e una finta concorrente, con l’attrice che avrebbe perso le staffe.