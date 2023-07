Tu si que vales anticipazioni: Ferilli litiga e i no di Giulia a Maria

Al via le registrazioni della nuova stagione di Tu si que vales che da settembre tornerà in prima serata su Canale Cinque. Nel corso delle riprese svoltesi in questi giorni, pare che Sabrina Ferilli abbia perso le staffe con una con una finta concorrente. Protagonista anche Giulia Stabile, chiamata più volte da Maria De Filippi a danzare sul palco assieme a un gruppo di ballerini professionisti. La ragazza, secondo le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, ha rifiutato più volte per poi capitolare e sfoggiare la sue doti in pista. Ma si torni alla Ferilli.

Da quanto trapelato, prima della lite che ha coinvolto l’attrice romana, c’è stato un altro momento di tensione. In studio è sbarcato un concorrente convinto che la Terra sia piatta, oltre a essere un no vax e negazionista in generale. Ci sono stati degli scambi di opinione ruvidi con i giurati. Anche il pubblico ha partecipato attivamente allo scontro, arrivando a chiedere a gran voce la cacciata dallo studio.

Si arriva alla lite tra Sabrina e una finta concorrente. Finta perché la sua performance sembra che sia stata studiata assieme a Maria De Filippi che, tanto per cambiare, ha voluto fare uno scherzetto all’amica. Cosa è accaduto? La signora protagonista dell’episodio ha iniziato a spiegare le posizioni del kamasutra e ha preso di mira la Ferilli, invitandola ad impararle bene e a metterle in pratica nel migliore dei modi.

Sabrina, dopo essere stata pungolata in più frangenti, ha perso la brocca e si alterata con la concorrente. Dalla serie, il gioco è bello quando dura poco.

TSQV, il cast rinnovato

Come arcinoto, il cast del programma è stato rinnovato. Alle registrazioni non si è vista Belen. Nessuna sostituzione: a condurre sono quindi rimasti in 3, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Ecco quindi il nuovo acquisto in giuria, vale a dire Luciana Littizzetto (cara e fidata amica di Maria) che ha preso il posto di Teo Mammucari. Il comico, al pari di Belen, è rimasto senza programmi tv (in questo momento si sta dedicando al teatro).