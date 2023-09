Tu si que vales, conduttori stroncati: “Non si salva nessuno”

È iniziata una nuova stagione televisiva e, con essa, tutti i migliori programmi della televisione italiana. Come ogni anno, Maria De Filippi è tornata a dominare il palinsesto di Canale 5 con i suoi programmi: da Uomini e Donne ad Amici, fino a Tu si que vales. Proprio oggi, sabato 24 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del talent show. Un’edizione con molte novità. Prima di tutto, nel corso dell’appuntamento televisivo, è stato introdotto il nuovo quarto giudice del programma, ovvero Luciana Littizzetto. La comica ha preso il posto di Teo Mammucari, il quale approderà presto nel diretto competitor di Tu si que vales, mettendosi alla prova sulla pista da ballo di Ballando con le stelle.

Tu si que vales: conduttori bocciati

Non solo, anche la conduzione dello show è cambiata. Per la prima volta dall’inizio di Tu si que vales, Belen Rodriguez non è tornata nelle vesti di presentatrice. Dopo nove anni nel programma, l’argentina ha lasciato la Mediaset e ha chiuso un capitolo importante della sua carriera. Tuttavia, la showgirl non è stata propriamente sostituita. Semplicemente, la De Filippi ha deciso di far rimanere coloro che erano già i suoi co-conduttori da diversi anni: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Un trio che non ha mai convinto totalmente il pubblico e che, anche quest’anno, almeno per ora, non è riuscito a conquistare l’attenzione dei telespettatori.

Secondo diversi utenti che hanno commentato la puntata sui social, nessuno dei tre conduttori sarebbe abbastanza adatto a condurre un programma in prima serata. In tanti, infatti, non capiscono come mai non si sia deciso di dare l’opportunità ad altri talenti più adatti per un lavoro del genere. C’è da dire che tutti e tre i presentatori hanno anche diverse occupazioni: Alessio Sakara è un’artista marziale, Martin Castrogiovanni è un ex rugbista, mentre Giulia Stabile è una ballerina professionista.

Inoltre, bisogna aggiungere che, in un programma come Tu si que vales, i conduttori hanno un ruolo abbastanza marginale e ad avere più protagonismo sono i giudici. Non a caso, Maria De Filippi ha deciso di non sostituire Belen con un’altra conduttrice, decidendo di andare avanti semplicemente con Giulia, Martin e Alessio. Ad ogni modo, una cosa è certa: questi ultimi sembrano proprio non trovare l’approvazione degli spettatori.