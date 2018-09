Tu si que vales, Belen conferma: è single, frecciatina a Iannone e De Martino

Prima puntata Tu si que vales 2018: Belen Rodriguez e la frecciatina a Andrea Iannone e Stefano De Martino

Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Tu si que vales, Belen Rodriguez ha indirettamente confermato di essere single. Lo ha fatto dopo che è stata cavia di Marco Viola, un concorrente che si è detto capace di riuscire a far fare alla gente quello che lui vuole. L’uomo, che tornerà nelle prossime puntate del programma per finire il suo esperimento, si è mostrato sicuro di sé e determinato. Qualità che hanno colpito molto l’argentina che, una volta tornata al suo posto, ha confidato: “Devo prendermi un 40enne, io me li prendo sempre più piccoli ma non vanno bene…”. Un chiaro riferimento ai suoi ultimi amori, Stefano De Martino e Andrea Iannone, più piccoli della showgirl di cinque anni. Belen è infatti nata nel 1984, mentre il ballerino e il pilota sono del 1989. Il prossimo fidanzato della sud americana sarà dunque più maturo? Lo scopriremo solo vivendo…

Belen Rodriguez non vuole più parlare della sua vita privata

Dopo l’addio ad Andrea Iannone, Belen ha deciso di non parlare più della sua vita privata. La Rodriguez ha lasciato lo sportivo perché non è più innamorata e ha scelto di non rilasciare interviste sulla rottura. La conduttrice di Tu si que vales vuole concentrarsi sul lavoro e sul figlio Santiago, al quale è molto legata. Nelle ultime settimane sono stati attribuiti nuovi flirt alla soubrette ma gli amici più cari garantiscono che Belen è single. E al momento non in cerca di un nuovo fidanzato. Dunque, nessun ritorno di fiamma con Fabrizio Corona – come sussurrato da più di qualcuno – né intesa con un famoso procuratore sportivo.

Belen Rodriguez su Instagram: gelosa della sua vita privata

Intanto su Instagram Belen ha comunicato che non vuole più condividere scatti e video della sua vita privata, come fatto in passato. “Crescendo sono diventata gelosa della mia intimità”, ha spiegato la 34enne ai suoi follower che, almeno per il momento, devono accontentarsi di shooting fotografici e selfie rubati dietro le quinte della tv.