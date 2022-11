Tu si que vales è giunto alla fine del suo percorso, con la finalissima di sabato 19 novembre 2022. Come da tradizione, l’appuntamento conclusivo del popolare talent show di Canale Cinque, a differenza del resto della stagione, è stato trasmesso in diretta. Tutti i giurati e i presentatori, naturalmente, presenti: Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti ben comodi sollo loro poltrone, e Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Giulia Stabile dietro al bancone a ‘dirigere il traffico. In apertura della finale, la modella argentina ha riservato un gesto affettuoso nei confronti dell’ex vincitrice di Amici, invitando il pubblico ad applaudirla. Peccato che in molti, sui social, abbiano criticato la giovane danzatrice. E non è nemmeno la prima volta che ciò capita durante la messa in onda di TSQV.

“Prima di tutto un applauso anche per la nostra Giulietta che non poteva mancare per la finalissima”, la presentazione dolce con cui la showgirl sudamericana ha dato il benvenuto alla Stabile. “Sei pronta?”, ha aggiunto Belen. “Prontissima a smistare il traffico insieme a voi e a votare i miei preferiti”, la risposta sorridente della ragazza. Immediatamente sui social sono piovute critiche. La più bersagliata è stata Giulia, ma anche la Rodriguez, Castrogiovanni e Sakara sono stati lambiti da lamentele e mugugni.

“L’utilità di Giulietta?”; Quando capirò il senso di Giulia a TSQV sarà troppo tardi”; “Altro grande mistero Giulia Stabile che tutto fa tranne che ballare…”; “Che utilità Giulia”. Questi alcuni dei commenti a caldo tutt’altro che garbati indirizzati alla danzatrice. C’è anche chi ha commentato non proprio teneramente, per usare un eufemismo, la scelta del suo outfit: “Oltre a non c’entrare assolutamente un ca**o in prima serata come presentatrice, la Stabile è vestita da Rey Charles”; “Di Giulia ne facevamo benissimo a meno. Denunciate chi l’ha vestita”; “Giulia si è vestita al buio”.

Come poc’anzi accennato nemmeno il resto dei presentatori si è salvato dalle tuonate di alcuni utenti sintonizzati su Canale Cinque. “Ma i conduttori vengono pagati?”; “La finale condotta da 4 scappati di casa”; I 4 che presentano Tu Si Que Vales sono uno peggio dell’altro”; “In 4 non ne fanno uno decente”; “4 conduttori non riescono a fare mezzo conduttore buono”. Queste alcune delle reazioni a caldo piovute sul web non appena ha preso avvio la finale del programma.

Tornando al capitolo Giulia Stabile, già nelle scorse settimane diversi telespettatori si sono chiesti quale fosse il ruolo della ballerina. In effetti, lungo la stagione del talent, pur essendo sempre presente, è stata impiegata pochissimo. In alcune puntate non è nemmeno mai intervenuta.

Giulia Stabile e Belen, un’amicizia che va oltre le telecamere televisive

Per quel che riguarda il rapporto tra la danzatrice e la showgirl, c’è un legame che va oltre l’aspetto professionale. In tempi non sospetti sia Giulia sia Belen hanno raccontato di sentirsi anche privatamente e di condividere una sana amicizia.