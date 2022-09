Al via la nuova stagione di Tu sì que vales. Il talent di Canale Cinque ha riaperto i battenti sabato 17 settembre. Nessuna rivoluzione rispetto alla scorsa stagione, dalla serie squadra che vince non si cambia: i giudici sono rimasti gli stessi – Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli a rappresentare il ‘popolo’ -; a condurre riecco il ‘poker’ formato da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Belen Rodriguez. A proposito della modella argentina: per la prima puntata ha optato per un abito color terra bruciata, tanto semplice quanto elegante, con profondo spacco e addominali in vista. Il capo è stato abbinato a un paio di sandali beige, stringati e con tacco.

Tu si que vales, l’abito di Belen Rodriguez

Quanto costa l’outfit sfoggiato dalla sudamericana? Non poco, ma nemmeno tantissimo. Non si è in quel range di prezzi proibitivi per i comuni mortali. L’Isamaya Dress, griffato Rat & Boa, lo si può mettere nel proprio armadio sborsando 200 euro. Come detto, non una cifra ‘soft’, ma nemmeno impossibile. Per quel che invece riguarda le calzature si sale un poco di prezzo e si inizia a lambire la fascia dei prezzi proibitivi. Il Cleopatra Sandals indossato dalla conduttrice ha un costo pari a 335 euro e fa parte della collezione del brand Monroi Roma, attività specializzata in calzature di lusso. Insomma, in totale la Rodriguez ha vestito capi per 535 euro.

Tu si que vales, l’abito di Sabrina Ferilli

Cifre proibitive invece se si guarda alle scelte di abbigliamento di Sabrina Ferilli. L’Abito Nayan di Maria Lucia Hohan (designer di origini rumene) è acquistabile sborsando ben 1.450 euro. Prezzo un poco più ragionevole invece per quanto concerne le scarpe gialle sfoggiate dall’attrice romana: il Décolleté Blade in vernice, griffato Casadei, lo si può avere spendendo 248 euro.

Maria e Sabrina, un’amicizia che conquista il pubblico

In apertura di puntata, c’è stata l’ospitata dell’oro olimpico Marcell Jacobs che ha dato il via a una gara di velocità in studio a cui hanno preso parte Sabrina e Maria. Le due, come al solito, si sono punzecchiate simpaticamente. Sui social in tantissimi hanno sottolineato che le due donne condividono un’amicizia sana e sincera.